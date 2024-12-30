2025全球變局／德法政局拖累 歐洲安全危機

面對俄國威脅與質疑北約的美國總統當選人川普即將就職，歐洲兩大要角法國與德國卻深陷政治危機，難以肩負歐洲安全責任。

川普已威脅不排除退出北約，而歐洲在武器生產、軍事投資與財政間難取得平衡，川普明年上台後若停止軍援烏克蘭，強迫烏國接受不利的和平方案，歐洲不但承受更大壓力，更等於向其他專制國家傳遞危險信號，國際體系恐陷入不穩定狀態。

隨著俄國威脅與川普即將就職，法國總理巴尼耶卻因撙節預算案遭國會通過不信任案而下台，總統馬克宏任命中間派領袖貝胡接任總理，但面對分裂為左中右三大陣營的國會，貝胡要組成政府通過預算都有難度，即使勉強過關，上任後也是弱勢政府，難大刀闊斧擴充軍備承擔歐洲安全需求。

德國總理蕭茲的聯合政府也因如何提振低迷經濟和財政紀律爭議，和執政夥伴鬧翻，德國國會16日程序性否決蕭茲的信任投票後，明年2月23日將提前舉行國會選舉。紐約時報分析，德國政治勢力分裂，選後難迅速組成政府，政治不確定性恐持續到明年4月或5月。為爭取選民支持，蕭茲對烏援助恐更謹慎，延續削減援烏預算並拒絕提供長程飛彈系統。

重振經濟、重新建軍因應俄國威脅，以及「川普2.0」帶來的挑戰，成為明年德法和整個歐洲最大課題；但德法卻深陷家務爭端，恐拖累歐盟難以行動。

此外，川普近日受訪時，強調美國絕對有可能退出北約，重申北約占盡美國便宜。歐洲學院國防專家萊特警告，鑒於歐洲倚賴美國指管、衛星影像及戰略空運，失去美國將引發嚴重問題。

川普先前也稱歐盟為「小中國」，揚言不買足美國商品將付出關稅代價，德國之聲分析，歐洲商品將更貴，且美對陸徵高關稅，將讓大陸向歐洲傾銷造成衝擊。

在俄國與川普壓力下，歐洲擬提高國防預算、承擔更多防衛的責任並擴大國防產線。北約秘書長呂特近日也呼籲歐洲國家應提高軍費。「想維持目前嚇阻，國防預算占GDP的2%並不夠」。

今年7月，北約批准冷戰以來最大規模的兵力調整，包括加強保護關鍵基礎設施，強化部隊重型武器與防空系統，增加長程飛彈與火砲儲備量，30天內調動30萬快速反應部隊至東翼，並由德、英、加、美分別負責立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞及波蘭安全。北約官員表示該計畫需各國將國防預算升至GDP3%。

現今歐洲逾60%的軍備是向美國採購，還有15%是向非歐盟國家購買。呂特表示北約可能為成員國設定具體目標，填補軍事裝備缺口。

然而，歐洲大多數政府收入目前皆低於削減債務的水平，只能靠減少支出或提高賦稅，或在奶油與大砲間取捨。倫敦國際戰略研究所預測歐洲需要至少20年，才能建立不靠美國就能阻擋俄軍入侵的軍隊。