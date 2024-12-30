2025全球變局／深度解讀：川普雙邊外交 台灣需審慎

美國候任總統川普面對的局面，不是其他國家太強，而是其他國家太弱，除了足以挑戰美國的中國大陸外，中東從黎巴嫩到敘利亞，戰亂頻繁，歐洲政局也非常混亂，左傾政府紛紛倒台，換上來的都是右傾政府。在此情勢下，若川普堅持他原先的孤立主義，任憑全世界繼續混亂，什麼都不做，美國是不可能獨善其身，再度偉大的，世界的混亂勢必會影響美國。

川普的第一年，會先處理國內經濟問題，並貫徹他想實施的移民政策，這些會耗費掉他最大精力，川普真正的外交政策，預計要第二年才會完全展開，但當務之急的危機會先處理，中東是一個，另一個是烏克蘭。川普會優先將美國的全球力量收縮，之後不排除會再擴張。

川普與拜登政府的多邊外交政策不同，他希望回到雙邊外交，在雙邊關係中美國有更大主導權和控制力，不用受限多邊體系中各國的共識和規範。

台灣需從中找到契機，也需審慎，因多邊結構中無論正式國際組織或跨國聯盟，台灣都難有發揮餘地，唯有透過和美國雙邊關係影響其他國家、逐步走向多邊，才是台灣的機會。（記者洪欣慈整理）