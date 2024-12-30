2025亞洲變局／深度解讀：韓半島局勢難料 牽動美保台

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，就拜登政府角度來看，是很糟的時機點。原先尹錫悅是拜登政府非常期待的政治人物，願意解決跟日本間的歷史問題、讓美日韓三方能組成同盟，包括大衛營宣言、兩次美日韓峰會，都被拜登認為是外交成就。沒想到尹錫悅把自己搞到任期可能腰斬，美日韓同盟成為曇花一現，拜登任內外交成果毀於一旦。

此外，美國候任總統川普正準備上台，各國政要乃至商業界CEO，都紛紛要和川普或他身邊的人建立關係，南韓領導人卻因彈劾被排除在所有外交動作之外。

美日韓聯盟本質是針對中國大陸而設，對台灣來說是一個額外保障，在尹錫悅對北韓、對中強硬的情況下，比較可能在台灣有事時，提供美國支援。支援程度當然還有爭議，但美國在盤算東北亞時是一盤棋，若台灣有事，駐韓美軍一定也會有調動，北韓情勢和南韓誰主政，都會影響屆時情境。

川普上台後，預期韓半島會是排在內政、烏克蘭和中東後的處理議題，但如果川普和俄羅斯總統普亭談得沒什麼進展，可能會繞過來和北韓對話；北韓也可能用邊緣外交方法逼美國談。假設南韓由在野黨黨魁李在明上台，主張和北韓對話，政策就可能會跟川普方向相合。（記者洪欣慈整理）