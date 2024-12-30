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2025亞洲變局／南韓恐換親中當家 衝擊美日韓聯盟

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

南韓總統尹錫悅無預警實施戒嚴遭國會彈劾停職，恐衝擊美國對南韓的信任，影響美日韓聯盟。明年尹錫悅料將在憲法法院處理彈劾案過程中更失勢，南韓也可能選出較親中的在野黨出任總統，讓中國大陸有機會在明年趁勢拉攏南韓。此外，美國總統當選人川普明年初上任，可能會先解決俄烏戰爭，再與北韓領導人金正恩晤談，以爭取最佳態勢與北京談判。

尹錫悅12月3日宣布戒嚴，事先完全沒有知會美國，已讓美國與日本質疑南韓作為盟友的可靠性與可預測性。美國副國務卿坎伯罕見重話抨擊尹錫悅「嚴重誤判」，南韓外交部長趙兌烈也坦言，戒嚴風波削弱首爾與美國總統當選人川普的互動。

作為南韓歷任總統中最親美反中的人，尹錫悅在美國總統拜登斡旋下於2023年大衛營達成美日韓3邊共同合作機制，但相關政策僅個人承諾，缺乏南韓社會共識，隨著尹錫悅停職恐陷入高度不確定性。

尹錫悅雖已停職，但執政黨國民力量黨魁韓東勳因支持彈劾宣布請辭，此時國民力量主張代理總統職權的總理韓悳洙在總統停職時不能任命憲法法官，遭在野黨斥為「拖延罷免」，種種跡象顯示彈劾就算通過不僅無法結束紛爭，反而加劇動盪，重創南韓金融市場與穩定民主國家的國際形象。

朝鮮日報指出，戒嚴造成股市資金流出、海外交易中斷，結合川普保護政策、大陸廉價品進攻影響，大幅削弱南韓重要產業競爭力，長期經濟蕭條的陰影正不斷加深，朝野對立更讓經濟法案恐在議會受阻而擱置。報導認為執政黨應盡快整頓內部、避免內鬨，並與美國總統拜登再次確認美韓同盟。

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明先前接受紐約時報訪問，曾表示支持首爾與華府、東京合作，但批尹錫悅過於順從日本與反中。亞洲協會亞洲社會政策研究所副主任羅素認為，在共同民主黨強勢問鼎總統下，南韓未來恐調整為對北韓綏靖、尊中、強硬對日及疑美。

鑒於2016年南韓部署薩德系統，北京祭以戰狼外交重挫中韓關係，未來將更傾向以經濟、懷柔方式吸引南韓，進而嘗試恢復中日韓領袖峰會與自由貿易區。

北京對結盟一向謹慎，僅北韓唯一盟友。俄國與北韓結盟固然轉移美國對南海、台灣的資源，但若過分親暱兩國，一旦北韓躁進將破壞北京維持區域穩定與經濟發展，或與歐洲、東南亞的合作，使其成為全球領導人的努力更形複雜。

隨著川普將於明年1月就職，為逼北京讓利，川普可能試圖讓中俄北韓分道揚鑣，先解決烏克蘭戰爭，再與北韓對話緩和彼此關係。

事實上，李在明對北韓溫和的態度，若川普推動川金再會，美韓立場可望一致。但布魯金斯研究所研究員呂寅曄認為，川普可能更傾向美日、美韓雙邊同盟，而非美日韓三邊聯盟，這讓三方關係的未來充滿不確定。

北韓 南韓 美國

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