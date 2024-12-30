2025亞洲變局／深度解讀：陸內外夾擊 台灣低調為上策

中國大陸經濟危機來自內外部。內部方面，中國大陸幾波刺激經濟措施成效有限，各界都在關注明年兩會要談的刺激消費措施，最重要的是房地產和民眾消費兩層面，各界信心仍不足，是很大問題。

外部危機則來自川普2.0，中國大陸會因關稅受到很大衝擊，現在已預做準備，之前拜登政府加強對中國獲取美國先進技術限制，中國大陸馬上以牙還牙，用減少稀土輸出證明自己握有籌碼。美中未來看似硬碰硬，實質上還是希望和川普打交道，也許透過關鍵人物來疏通，例如特斯拉執行長馬斯克，希望與美方達成交易，減低對經濟衝擊。

中國大陸現在還希望抱團取暖，透過一帶一路和全球南方國家建立聯繫。包括改善和印度間的關係，以及爭取同樣受川普關稅政策衝擊的歐盟和日本，希望至少能讓這些國家在中美間中立。

而在安全上，中國大陸主要希望建立新冷戰架構，與俄羅斯、伊朗、北韓四個國家連在一起，但最大變數在川普上任後若順利解決俄烏戰爭，跟俄羅斯關係可能會逐漸加溫，俄羅斯雖不一定會馬上反中，但願意左右逢源，將衝擊中國大陸對外關係上最主要的盟友，影響其戰略處境。

台海方面，對於一些美國對中鷹派官員，中國大陸能分辨是否為美國主動要打台灣牌，台灣只要維持相當程度的低調，就能避免成為焦點。中國大陸現在很多議題需要擺在台灣之前，所謂低調是不要讓中國大陸覺得台灣議題迫在眉睫，對台灣比較安全。（記者洪欣慈整理）