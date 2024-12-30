2025亞洲變局／陸經濟成長拚保5 面臨大挑戰

2025年全球經濟可能面臨的灰犀牛，絕對無法排除中國大陸。按大陸國家統計局的說法，2007年，中國經濟對世界經濟增長的拉動提高至0.7個百分點，高於所有國家位居世界第一。

在過去10年，北京一直不斷宣揚：中國經濟對全球經濟增長的貢獻達到3分之1。因此，一旦拉動世界經濟的火車頭熄火，各國很難不受拖累。

世界更該留心的是，若中國經濟失速，不只全球經濟將受衝擊，甚至可能牽動全球地緣政治變化。

中共中央經濟工作會議於本月12日落幕，路透社即引述知情人士說法指出，2025年還是會繼續保持5%GDP增長目標不變。但國際投資機構普遍不認為北京當局有辦法實現目標。

陸近15年經濟成長率 製表／許珮絨 圖／聯合報提供

信評機構估成長率4%上下

信貸評級機構穆迪、惠譽預測明年中國經濟成長率均為4.2%，瑞銀是4.0%，摩根大通更認為將放緩至3.9%。經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰指出，中國想維持2025年5%的增長將面臨相當大的挑戰。

針對中國經濟明年面臨的挑戰，投資機構普遍認為包括：內需消費持續疲軟、房地產市場仍處於風險之中，以及美國總統當選人川普威脅將把中國銷往美國商品的關稅提高到60%等。

中共中央經濟工作會議通報也提到，當前外部環境變化的不利影響加深，主要是國內需求不足，部分企業經營困難，就業面臨壓力，風險隱患仍多。

轉移內部矛盾 恐更加攘外

淡江大學中國大陸研究所專任助理教授洪耀南表示，北京當局最優先要處理的問題就是國內經濟，應對貿易戰要等美國出招。他認為，「中國這次應該會想要跟美國好好談，畢竟2024年的實力已不如2017年」。

但世界更該留心的是，若中國經濟失速，不只全球經濟將受衝擊，甚至可能牽動全球地緣政治變化。旅美中國問題評論員鄧聿文就曾警告，中國經濟困局會進一步加劇中國國內的緊張態勢，而為緩解國內矛盾，轉移焦點，中共領導人可能尋求一條更具對抗性的對外路線。

台學者：為此侵台機率低

不過，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則持不同觀點。他認為，出現這種情況，包括為此對台採取軍事行動的機率微乎其微。因為在經濟處於相對低迷的情況下，再對外行動，對經濟一定是雪上加霜。

張五岳解釋，一黨專政國家之所以會在內部有經濟問題時，採取對外軍事行動來移轉內部矛盾，背景必須是黨內對經濟路線有不同看法、黨內高層面臨激烈鬥爭，或是民眾不滿等。但目前中共高層對經濟方針不存在路線分歧，也不存在挺習反習鬥爭。民眾固然感受到通縮、失業等問題，但儲蓄並未受到太大的影響，只是因為對經濟前景存在不確定感而限縮消費。在張五岳看來，即便中國經濟在2025年真的陷入困境，也看不出北京會因此對外發起行動。