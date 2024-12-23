美中台關係／習近平不會為川普破例 美中領袖峰會明年可能實現

美國準總統川普史無前例邀請中國大陸國家主席習近平參加明年1月的就職典禮，被視為「先禮後兵」希望解決美中問題，但外界預估中方接受邀請的可能性不大。習近平就任中國大陸國家主席以來，從未參與過就職典禮這種以「眾多來賓之一」身分出席的活動，未來也不太可能為川普破例。

川普邀請習近平邀請的目的是展現友好姿態，其16日在勝選後首場記者會特別提到「美中可以一起解決世界上所有問題」。這是川普的談判策略，從一開始就強調中國貿易問題是主要關切，如要避免關稅重拳，就須坐下來談。即便習近平沒有出席就職典禮，川普仍希望雙方能儘早見面，可預期明年上半年舉行「川習會」的機率相當高。

中東變局／以色列瞄準敘利亞權力真空 終極目標是要讓伊朗倒下

敘利亞阿塞德政權在各路叛軍11月底發動閃電戰下，不到兩周就於12月8日迅速垮台，敘國權力真空成中東緊迫挑戰。以色列1948年建國以來，領土範圍隨著與阿拉伯國家的戰爭、兼併、停火及和平協議不斷變動，如今敘利亞變天提供以色列向北擴張的可乘之機。過去以色列曾秘密計畫空襲伊朗核設施，但遭拜登政府強烈反對，隨著川普即將重返白宮，以色列可能再次尋求美國支持，對伊朗採取更激進行動。

國際焦點／梅爾茨成德總理大熱門 川普衝擊提前在西方國家顯現

近期西方多國政局動盪，德國「紅綠燈」聯合政府因預算分歧垮台，總理蕭茲16日輸掉信任投票，國會將解散；法國前總理也因預算爭議遭不信任案推翻，現任總理能否穩住政權仍是未知數；加拿大副總理兼財政部長方慧蘭因與總理杜魯道在應對關稅威脅上意見分歧而辭職，重創政府支持度。連串動盪反映了川普當選後對國際局勢影響，無論是對烏克蘭終局的計畫，還是全面加徵關稅，都牽一髮動全身。