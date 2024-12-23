半導體地緣政治學／晶片四方聯盟 陷瓦解危機

"地緣政治家分析，南韓長期以來與中國的貿易依存度高，在晶片四方聯盟，早抱持搖擺態度…美國要藉美台日韓聯盟壓制中國大陸半導體發展，明顯形成破口，未來親美的尹錫悅下台，更讓這個聯盟的運作力量削弱。"

南韓總統尹錫悅本月初無預警戒嚴，雖僅維持短暫的6小時，隨即在國會通過撤銷下又解除，但政局混亂至今未除。美國政權也正值轉移，拜登總統將交棒，華府權力處於真空狀態；日本首相石破茂聲望低迷，自民黨在國會未過半。台海間因賴清德總統出訪過境夏威夷、關島，引來中共加大軍事動作威嚇力度，讓美日韓台「晶片四方聯盟」面臨瓦解的危機。

晶片四方聯盟堪稱是美中科技戰的延續。美方對內以通過「晶片與科學法」（Chips and Science Act，以下簡稱『晶片法』）吸引外資，對外則與日本、南韓和台灣共組「晶片四方聯盟」（簡稱CHIP 4）。

晶片聯盟 牽制大陸半導體

這個聯盟是由美國商務部主導，美國計畫透過聯盟關係，將政府與廠商拉進同一架構中，一方面透過晶片法案吸引在美製造；另一方面結合三國在半導體領域各自具備不同的優勢，例如日本擁有半導體設備與材料的競爭優勢，台灣具備半導體上中下游製造完整產業鏈，南韓在記憶體居領先地位，結合美國本身擁有的半導體設備及IC設備能力，形成一套強而有力的半導體戰略，牽制中國大陸半導體發展。

尹錫悅 美日韓合作主推者

國際戰略研究專家認為，尹錫悅是美日韓三邊合作框架的主要推動者，三國元首去年在大衛營舉行峰會破冰合作，今年夏天簽署備忘錄使聯盟制度化，如果尹錫悅下台，是美國的一大損失。

但隨著南韓政局動盪，以及日本首相聲望低迷，而且晶片聯盟是拜登時期所建立，美國未來白宮新主人川普又向來只在意領袖外交，無意聯盟，拜登時期建立的晶片聯盟能否如以往緊密，值得密切注意。

另外也有地緣政治家分析，南韓長期以來與中國的貿易依存度高，在晶片四方聯盟，早抱持搖擺態度，甚至連中國大陸半導體發展，也傳出南韓在背後奧援的影子，美國要藉美台日韓聯盟，壓制中國大陸半導體發展，明顯形成破口，未來親美的尹錫悅下台，更讓這個聯盟的運作力量削弱。

聯盟未來 美剩台日可憑藉

在已可預見未來，美國主導的晶片聯盟，應只剩下台灣和日本兩國可作為憑藉。堅持讓美國更強大的川普，威壓台積電2奈米以下先進製程在美國生產，將勢在必行。

但前台積電董事長劉德音日前強調先進製程在美國生產極不划算，因此，川普2.0和現任台積電領導團隊，未來都得面臨要在美國建立多大規模先進製程產能的困難抉擇，以及如何避免中國大陸透過海外控股公司間接向台積電或美國難以追蹤的晶圓廠，取得先進製程晶片。

至於中國大陸，已經歷拜登政府強力在半導體技術、設備、材料和人才等多管齊下，阻擋取得發展先進晶片的任何資源。拜登總統更在即將卸任前，對中國補一刀，祭出3年內的第3波管制措施，北方華創等140間陸企被列入出口黑名單，限制中國生產對其軍事現代化至關重要技術的能力。此舉確實會拖長中國發展先進製程時程。

業界：陸撒幣發展供應鏈

但半導體業者認為，這反而讓中國更深切決定發展自主半導體供應鏈的決心。

今年5月，中國大基金就再撒480億美元，鎖定AI晶片、ASML機台替代、高頻寬記憶體（HBM）三大戰略目標，而中國公布今年參與IC設計發展的前十大城市如重慶、廈門、上海、天津、成都、合肥、福州、珠海、南京、無錫等，都有雙位數成長，重慶增幅更逾4成，顯示美國動作都沒有澆熄大陸自主發展之火。

而晶片聯盟若跛腳，恐怕更難防中國進逼的威脅。