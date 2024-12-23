半導體地緣政治學／美新政府戰略 估川普微調晶片法

儘管美國總統當選人川普競選期間大肆攻擊現任總統拜登的「晶片法」，但綜合學者看法，美國新政府的半導體戰略將延續拜登時期對北京的強硬立場，確保美國半導體科技的領先與公平競爭，並限制中國大陸人工智慧（ＡＩ）的發展，行動上將採取出口管制、投資禁令、關稅及補助措施的混合運用。影響所及，「晶片法」可望延續，而隨著關稅重拳不斷打出，全球供應鏈恐分裂，各自服務世界兩大經濟體。

陸補貼政策是美中競爭死結

著有「晶片戰爭」的美國塔弗茲大學學者米勒分析，自2014年北京設立了國家集成電路產業投資基金，透過大規模投資擴大大陸企業在晶片產業中的市占率，以達成技術自給自足的目的，已拉開美中「晶片戰爭」的序幕。

總部在紐約的研究機構榮鼎集團地緣戰略家古瓊分析，「晶片製造業極為資本密集。與外國競爭對手相比，美國長期以來因對手實施的補貼而持續處於劣勢」，一語道破北京補貼政策讓美中競爭死結難解。

米勒預測，從民主黨與共和黨都支持「晶片法」，改善半導體製造業在美國的投資來看，加強美國國內半導體的製造與研發，提升美國對大陸的競爭力，仍將是新政府的優先議題。

皮特森國際經濟研究所主席波森接受CNBC節目訪問時也認為，就像拜登上任時保留了川普第一次執政時祭出的關稅一樣，川普可能會保留「晶片法」的大致樣貌，僅調整部分優先項目與資金分配，並祭出更多的高關稅。

台積亞利桑那廠不太會翻盤

這種延續性還表現在優先支持企業在美國投資。米勒分析，儘管川普與拜登風格迥異，卻都表態優先支持在美國投資的企業，而非僅支持本土企業，川普料將延續此政策，先前川普促成台積電在亞利桑那州建廠不太會遭翻盤。

川普奠定美中晶片戰基調

事實上，自川普初次執政起，就已奠定美中半導體與晶片戰基調。拜登近日宣布新一輪對陸先進半導體出口管制措施，象徵著華府正加大力道限制可用於先進武器與AI的晶片出口至大陸。新措施包含3大重點：限制尖端半導體設備出口，限制高性能記憶體晶片出口至大陸，更新140家大陸半導體企業至實體清單中。

美國商務部長雷蒙多表示，新措施旨在減緩北京先進AI進展，畢竟AI可能「改變戰爭的未來」，同時也削弱半導體生態發展，這也符合華府「小院高牆」政策。

華府智庫戰略暨國際研究中心國際商務問題副研究員德納米爾認為，拜登此舉象徵著美國政策的軌跡。鑒於川普已誇下豪語要採取更嚴峻的行動，新政府只會更強硬，讓拜登最新限制相形見絀。

或許，用國安顧問蘇利文的話就可涵蓋川普的戰略輪廓，美國將「採取重大措施，確保我們的科技不被對手以威脅我們國家安全的方式使用。華府將持續與盟友、夥伴合作，積極且主動地保護我們世界領先的科技與專業知識，避免其用於破壞我們的國家安全」。