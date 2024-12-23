半導體地緣政治學／星馬領跑 東南亞半導體衝刺

過去半導體製造集中在台灣與中國大陸，但隨著美中大國角力、地緣政治緊張加劇，去風險化趨勢正推動全球供應鏈重組。

東協6國（新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、越南）憑藉人口紅利、充沛人力資源、成本優勢，以及參與RCEP與CPTPP等多邊貿易協定，逐漸成為下一個半導體發展重地。

東協半導體6強 各有優勢與隱憂 製表／許珮絨

封測為主 僅星馬有晶圓廠

東協是全球半導體重要出口地區之一，2023年占全球半導體出口23.6%，出口額從2018年1899億美元增至2023年2688億美元，增幅高達41.6%，其中新加坡和馬來西亞為兩大主要國家，也是東南亞唯二有半導體供應鏈的國家；其他東協國家多以整合元件製造商（IDM）的半導體封測產線為重。

近年東協積極推動產業升級與轉型，除持續擴張封測等後端製程，也放眼晶圓製造與設計等高附加價值的前端製程。然而，東南亞要晉升全球半導體供應鏈中心，仍面臨基礎建設、技術斷層、法制整備、人才培育、工作文化等諸多挑戰。

星國產業鏈多元 最大優勢

新加坡憑藉完善基礎設施、高效物流系統、吸引技術人才的能力，已成為全球半導體的重要樞紐，貢獻全球半導體產量超過10%、晶圓製造5%及全球20%半導體設備，除了達到總產值1334億新幣（約新台幣3.2兆），還帶來376億新幣（約新台幣9217億）附加價值。

新加坡半導體生態圈由國際大廠與當地中小企業構成，涵蓋研發、製造、組裝、封測等領域及設備供應，產業鏈多元是其最大優勢，除得益於對全球人才的高度開放性，友商環境、完善監管框架及智慧財產權保護制度，也鞏固星國半導體基礎。

即便新加坡是東南亞半導體產業的先驅，但並非毫無隱憂。與其全力投入由台積電等少數企業主導的尖端晶片製造，新加坡選擇專注其優勢所在，即規模更大的成熟製程市場。然而，當競爭格局轉變，新加坡的務實策略能否持續仍是未知數。

儘管新加坡的樞紐地位不太可能被取代，但馬來西亞正成為潛在的替代選項。馬來西亞與新加坡在多語言勞動力及區域連通性方面擁有相似優勢，不過在成本效益及土地面積上，馬來西亞比新加坡更具競爭力。

馬來西亞 拚重振東方矽谷

馬來西亞是半導體封測主要基地之一，占全球近13%市占率，其中被譽為「東方矽谷」的檳城因擁有超過50年工業製造基礎，迄今仍是外資首選。如今這個全球第6大半導體出口國希望乘勝追擊，朝向產業鏈上游移動，並推動在檳城以外的地區發展產業聚落。

馬國財經分析師蔡兆源向聯合早報表示，檳城的半導體生態系已成形，其他州可借鑒其模式發展，發揮優勢分工，提升馬來西亞整體競爭力。馬來西亞首座、也是東南亞最大的IC設計園區今年8月在雪蘭莪州啟動，作為半導體產業升級的核心，預計將帶來約10億令吉（約新台幣75億元）經濟效益。

然而，經濟學家威廉斯（Geoffrey Williams）指出，馬來西亞要在產業鏈上游取得突破，所需的不只是設計園區，更要解決智慧財產權由外國投資者掌握的問題，以及技術實力的明顯不足。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所計畫主任哈欽森向聯合早報表示，儘管許多跨國公司在馬國設廠，但與當地企業的互動有限，技術轉移不足，限制了馬國創新潛力，也阻礙晶圓製造領域的進一步發展。他補充，台日韓能走在半導體發展的前端，是因為重視技術和專業知識的提升，而馬來西亞、新加坡和泰國則更專注吸引投資，較少投入研發和技能培育，因此出現技術上的差距。

越南有3大優勢 外資新寵

越南作為東南亞增長最快的數位經濟市場之一，已吸引多方投資關注，其3大優勢包括稀土礦藏居世界第2、接壤中國大陸的地利之便，以及年輕的人口結構。

其中，人力資源是關鍵支柱。據香港顧問公司Dezan Shira & Associates統計，越南超過40%畢業生專攻科學與工程領域，是理工畢業生最多的國家之一。然而，越南工程師平均年薪約8000美元，不到馬來西亞的一半，更遠低於台灣的46000美元。若薪資待遇無法改善，越南在面對區域對手競爭時將更加脆弱。

為推動半導體產業向上游發展，越南政府今年9月發布半導體發展藍圖，第一階段目標在2030年前成立至少100家設計公司、1家小型製造工廠、10家封裝測試工廠，並培育5萬名相關人才。河內科技大學副教授阮陳述（Nguyen Tran Thuat）認為，採用自主設計結合封裝的模式，或許是越南發展半導體產業的可行途徑，有機會逐步從部分製造（fablite）轉向全面製造（full fab）。

越南軟體協會理事阮日光強調，國家半導體發展的首要任務是確保生存，因越南資源和勞動力有限，應聚焦特定晶片類型，而非全面覆蓋，否則將阻礙產業轉型。

泰國印尼 搶搭電動車浪潮

電動車興起是半導體需求的重要推手，根據麥肯錫2022年調查，電動車所需的半導體晶片數量是傳統內燃機車輛的3到5倍。印尼和泰國作為東南亞前兩大經濟體，在力圖成為全球電動車製造中心的雄心下，半導體需求預計將持續飆升。

印尼優勢在於擁有豐富礦產，尤其是製造矽晶圓及電池的關鍵成分—矽砂與鎳。然而，要從百家爭鳴的競爭格局中脫穎而出，光有礦不夠，印尼還必須解決工程上的困境。目前印尼每百萬人口工程師數為5300人，遠低於競爭對手越南的9000人，如果不增加工程師人數，印尼將很難趕上越南。

有「亞洲底特律」之稱的泰國則是東協最大汽車生產國。據ASEANStats報告，2022年泰國半導體市場規模24億美元，估到2030年將以年增率7.3%速度成長。

為改變以後端製程為主的半導體生態，泰國HANA Microelectronics與國家石油公司合資打造該國首座前端晶圓廠，並獲南韓晶片製造商技術轉讓，預計2027年開始生產6吋和8吋碳化矽晶圓，以滿足電動車、數據中心等應用需求。但與其他國家一樣，技術人才斷層依舊是泰國棘手課題。

菲電價貴又不穩 外資卻步

1970年代以來，半導體一直是菲律賓最大宗出口產品之一，因有大量會說英語的年輕勞動力且成本相對低廉，獲艾克爾、英特爾、德州儀器、安森美等國際大廠青睞。然而，在東南亞鄰國以更具競爭力的成本條件挑戰下，菲律賓不再有絕對優勢，能源基礎建設不足更成為半導體發展的一大障礙。

菲律賓僅有一座核電廠，1984年竣工至今從未啟用，全國近6成發電量靠進口煤炭，是東南亞能源成本最高的國家之一，電價僅次於新加坡，較部分鄰國高出25%至87.5%，且常受停電影響，不僅對半導體等資源密集型產業造成巨大壓力，也限制了菲律賓吸引外資和推動產業升級的能力。

擴大電力供應已成菲律賓的當務之急。去年11月，美菲簽署核能合作協定，為美國在菲律賓啟動核能的投資鋪路；今年則與南韓展開重啟核電廠的可行性研究，深化雙方核電技術合作，盼早日緩解國內能源成本危機。