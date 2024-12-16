美中台關係／中共解放軍突破第一島鏈 磨練惡劣天候作戰能力

中共解放軍突破第一島鏈，9日至11日劃設保留區，在台海周邊、東海及南海部署超過90艘軍艦及海警船，對是否「軍演」避而不答。學者分析，不公開計畫可能是為使台灣及區域其他國家無法準確判斷，同時也讓軍事行動保持更多靈活性和不可預測性。中國大陸罕見在海況惡劣的時節行動也引發關注。消息人士向路透表示，共軍若想在一年中的任何時間攻台，這類冬季演習就是必要訓練，「中國一直在磨練夜間作戰能力，在惡劣天候下作戰則是他們需掌握的另一戰技」。

亞太局勢／尹錫悅為戒嚴辯護加劇不確定 南韓政治動盪升級

南韓政治動盪持續升級，總統尹錫悅被彈劾加劇了政治不確定性，經濟也面臨下行風險。野村控股經濟學家朴正宇指出，若政治不確定性持續數月，南韓經濟增長恐因此減少0.2個百分點。

此外，反對派主導超過4兆韓元（約新台幣910億）的預算削減，也恐衝擊對關鍵產業的財政支持，尤其是半導體、AI、量子技術及小型核反應爐等領域。專家認為，各國正在制定應對美國川普政府第二任期的產業和貿易政策，南韓政治圈應該團結一致，避免在競爭中落後。

國際焦點／德法亂局重擊歐洲 歐盟領導力面臨嚴峻考驗

歐盟兩大權力核心雙陷政治危機，法國總理巴尼耶上任僅3個月，就因預算爭議遭不信任案推翻；德國總理蕭茲的「紅綠燈內閣」也因預算分歧一夜解體，國會16日進行不信任投票，外界預估蕭茲政府無法通過信任案。德國貝倫貝格銀行首席經濟學家施密丁指出，政治僵局讓歐洲錯失與川普接觸的重要機會。他表示，歐洲應趁川普上任前，針對貿易、防衛支出和烏克蘭問題與其斡旋，但迄今沒實現，在德法缺席下，川普可能會對歐洲採取比預期更強硬的態度。