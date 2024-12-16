亞洲房市／外資大舉置產 埋經濟文化隱患

隨著各國投資者普遍將亞太地區視為安全避風港，以亞洲房地產做為避險手段，大量資金流入當地固然創造就業、改善基礎設施及促進旅遊業興盛，卻也帶來房價飆升、中產階級與低收入買不起房，從而衍生住房危機。其中，中國大陸民眾大舉前往海外置產，更衝擊社區原貌、文化，也引發經濟與安全問題。

泰國朱拉隆功大學政治科學講師吉爾投書「外交家」分析，外國投資熱潮雖然為當地的經濟成長與穩定做出巨大貢獻，卻也讓房地產價格超過收入成長，中下階層可負擔的房子愈來愈稀有，生活條件大受影響，加劇社會的不平等與內部不滿情緒，有礙國家穩定與繁榮。

泰國政府統計，2023年上半年，外國人購買泰國公寓大樓戶數比前一年同期增加14.7%，這段期間轉手的公寓大樓有10.8%被外國人買走。這些外國買家偏好大城市與風景優美地區，43.4%選擇沿海省份春武里省置產，其次為曼谷，占37.7%。

這些外國買家多數是中國人，轉手給外國人的公寓大樓，47%是被中國人買走，俄羅斯人買走9.6%。

外國人對豪宅、別墅的需求推動這些地區的房價創歷史新高。房價飆升還出現外溢效應，外國投資客青睞地區的房價上漲，鄰近社區的房產價格也隨之水漲船高。

特別是來自中國大陸的投資者，其對房地產市場的龐大需求重塑東南亞整體房市的格局。許多開發商將重點放在滿足大陸買家的需求，價格親民的房產愈來愈少見，中產階級與低收入戶想找合適的房子也愈來愈難。

隨著大陸解封後掀起海外置產潮，大陸投資客大量湧入泰國、新加坡、澳洲等國置產，並迅速重塑當地社區面貌，讓當地民眾憂心城市未來的身分認同錯亂。

在華人高度集中的社區中，文化的摩擦明顯可見。在泰國清邁租房的蓬塔斯里維奇表示，部分華人大聲喧嘩、違反交通法規及無視當地習俗的行為，「讓有禮貌、謙虛與相互尊重的清邁居民感到不安」。

儘管泰國法律限制外國人擁有公寓面積不得超過該項目總面積的49%，外國人持有土地也有限制，但大陸投資客會利用泰國人頭規避類似法規。

蓬塔斯里維奇認為，「大陸投資客經常透過非正式管道迴避法律，擁有大量財產，從長遠來看這將影響國家的經濟體系與安全」。房產業則憂心，若大陸大型房產公司進入市場，當地小型企業無法生存。

法界人士呼籲，應嚴格執行現有法律，從入境許可到金融交易，徹底調查投資活動是否處於灰色地帶，官員是否貪贓枉法，是否有洗錢等犯罪，全面且更嚴格地監督外國投資客的置產行為。