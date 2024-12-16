亞洲房市／東南亞房地產 資金避風港

"東南亞6國未來10年的經濟成長速度可望高於美國與歐洲。目前亞太地區國家的國內生產毛額（GDP）占全球成長總量近3分之2。"

據「2024年亞太地區房地產趨勢調查」報告顯示，儘管全球經濟前景黯淡，但投資者普遍對亞太地區較西方國家更具信心，將亞太地區視為資金避風港。加上東南亞6國未來10年的經濟成長速度可望高於美國與歐洲，美國總統當選人川普重返白宮有意再掀起貿易戰，投資者更偏好選擇亞洲房地產做為避險手段，也讓亞洲房地產擁有不可動搖的吸引力。

跨國房地產公司仲量聯行（JLL）針對全球房地產景氣調查也指出，自去年第4季至今年第3季，全球房地產投資量僅亞洲地區連4季正成長，Q3相較去年同期投資額成長82%，年成長率遠高於美國與歐洲。約49%的投資人認為亞太地區房地產景氣在接下來6個月會好轉，而美洲地區僅有22%，中東非洲僅29%。

全球房地產交易年增率 亞太地區連4季正成長 製表／洪欣慈、許珮絨 圖／聯合報提供

東南亞6國經濟成長看好

東南亞6國在未來10年的經濟成長勢頭良好，是投資者青睞亞洲的原因之一。目前亞太地區國家的國內生產毛額（GDP）占全球成長總量近3分之2。除日本外，2025年的成長預測都高於美國與歐盟。

悅椿理事會（the Angsana Council）、貝恩策略顧問公司（Bain & Company）及星展銀行日前公布的「乘風破浪：東南亞展望2024-2034」也說，受惠於國內投資強勁，有利的人口結構，區域科技、製造業及服務業持續成長，東南亞國內生產毛額與外國直接投資未來10年有望超過中國大陸。這為東南亞房地產成長添加動力。

越、菲經濟成長將逾6%

越南受惠於製造業出口與旅遊業反彈，消費與商業投資復甦，經濟成長將逾6%。菲律賓則因青壯人口不斷成長，加上基礎設施與再生能源的助攻，成長率也能破6%。印尼也因豐富的自然資源、人口不斷成長及充滿活力的創業環境，經濟成長可望達5.7%。馬來西亞資料中心產業可望擴大，挑戰新加坡主導地位，經濟成長預計達4.5%。

陸科技業設廠 大馬成贏家

金融時報也指出，歷經川普首次執政的貿易限制，到拜登的美中晶片戰爭，大陸掀起科技企業出走東南亞設廠的浪潮，讓馬來西亞意外成為最大贏家。

光在檳城，約55間陸企在此從事製造業，其中多為半導體產業；在美國發動貿易戰前僅16間。

泰國則因旅遊業復甦、區域汽車製造中心優勢、基礎設施完善，擁有強大的區域重點企業集團，經濟成長可望達2.8%。新加坡成長則預計2.5%。

亞洲房價下修比西半球溫和

此外，對於大部分投資都注入歐洲與美國的投資者而言，亞洲房地產可謂關鍵的多元避險工具。過去兩年，亞洲的大部分地區房價下修比西半球更溫和，更吸引投資者目光。

設於中國、新加坡、澳洲及馬來西亞的房地產公司家寧國際創辦人陳奕安（Ian Chen，音譯）在接受路透訪問時表示，隨著大陸因疫情結束重開國門，大陸投資者詢問亞洲房地產頻率激增，一些投資者將資金撤出大陸，轉入新加坡、馬來西亞、泰國及澳洲房市。

大陸富人投資海外規避管控

路透分析，大陸資金外流至亞洲房市，是因為中國房地產市場疲弱、政府稅收法規及對累積財富的批評。大陸富人也慣於將部分財產轉移至海外投資，規避北京政府管控。

川普重返白宮對美國股市和經濟可能產生重大影響，部分投資者也會選擇亞洲房地產作為資金避風港。耶魯大學管理學院副院長宋能菲爾德等人近日就投書財星，表示長年來只要遭川普點名的特定企業或產業，股價都會隨之下滑。

川普近日表示一上台就會對大陸商品加徵10%的關稅，對來自加拿大與墨西哥的商品加徵25%的關稅。高盛首席經濟學家哈齊亞斯分析，川普的關稅宣示若實施，將推高美國個人消費支出物價指數達0.9%，引發通膨上升壓力，不利美國經濟。