國外置產／外國人越南買房 有50年條款

「2房住宅買10間才3千多萬！」這樣的房子怎麼可能不買？美中貿易戰影響加上政府鼓勵新南向，台商將產線遷至東南亞，這裡的房價不論對台幹或老闆來說，都是便宜到不行，只要你不在乎買房是否有土地所有權，以及置產無助於移民。

台灣人前進東南亞投資房地產，比較多的情況是在這些國家有事業體，且台灣的房地產價格太高，導致投報率極低，促使投資客往海外尋找適合的投資標的。東南亞房地產價格普遍較低，有較高的租金投報率，21世紀不動產林口公園加盟店副總陳惠萍說，客戶詢問的海外置產國家多是日本、越南、泰國，馬來西亞也有，「有些客戶是第二家園的概念，若遇到比較緊張的時候，還有地方可先去度個假」。

國人較關注的東南亞物件類型，是面積59至75平方公尺的兩房型住宅，總價約新台幣3、400萬元就能買到。在低總價的前提下，自然有較高的租金投報率，陳惠萍說，「台商在那邊買預售，兩房型住宅一掃貨就是2、30件，因他們覺得便宜」，出租投報率有6%以上，還不包括房屋的增值。

雖然現在東南亞國家人民的收入普遍比較低，但國力一直在發展、產業持續湧入投資，陳惠萍表示，台商複製在中國大陸開廠經驗，要趁房地產還便宜時進場，東南亞國家的經濟正在快速發展中，收入也逐步提高，年輕人終究有買房需求，台商不想錯過房地產的人口紅利，不用擔心未來找不到房子的下一手買家。

21世紀不動產今年第1季進軍胡志明市，陳惠萍說，台商看好越南的房地產，因為房價是低基期，除了有高投報率外，未來還可以賺到房屋增值的價差，且裝潢費更是台灣人難以想像的便宜，75平方公尺有設計感的裝潢費用，新台幣30萬元以內就能辦到。

陳惠萍認為，若因工作需求外派而買房是比較適合的，畢竟東南亞的物價較低，尤其是台灣錢到越南很好用，經濟發展會帶動房價上漲，未來脫手時有賺價差機會。不過，若是置產出租，除非委託專業團隊，否則被騙的事也不是沒發生過。

同時，外國人在越南購屋只有地上權，使用期限是50年，年限到期後是否歸零？還是再付權利金就能繼續使用？陳惠萍說，目前尚無案例可以參考，因為還沒遇到使用年限50年到期的案例，這也是投資人要多思考的地方。不過，越南的外籍人士買房有特別規定，外籍屋主若將房屋賣給本國人，則房屋就會回到本國戶，本國籍屋主可以有房地所有權，所以外國戶不見得會因為使用年限即將到期，房屋價值就歸零，或很難脫手。