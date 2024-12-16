國外置產／網紅泰國置產 年輕人跟風

在台灣高房價及東南亞國家政策鼓勵雙重作用力之下，台灣人赴日本、泰國，甚至馬來西亞等地置產熱潮被推向高峰。

日本也夯 被當成第2個家

日本是因長期貨幣寬鬆政策及不錯的租賃投報率，吸引海外投資人目光。日本不動產業公司株式會社Global Family社長史幀傑說，與周邊國家相比，日本購屋門檻低、出租易且報酬高，日圓低點帶動交易量活躍。投資人不只看投報率，標榜安全耐震的新標準建築、地段、機能及交通便利性都是投資或自住關鍵指標。

信義房屋日本事業部協理李旭鎮說，日本置產客群，一種為投資與避險，光是東京房價比台北便宜，純出租的投報率就足以吸引投資，東京都的都心以內，投報率雖僅2、3%，但國人東京買房動力不減，因日本相關法律明確，不動產交易透明程度高，且日圓大幅貶值。

另一種客戶群則是單純喜歡日本，即使購後房價都不漲，以後退休打算到日本居留，是Second House（第二個家）的概念。

泰國公寓 我交易量全球第3

日本以外，東南亞房地產的話題熱度也頗高。泰國房地產資訊中心（REIC）統計，今年前3季台灣人在泰國購買公寓數量超車俄羅斯及美國，排名第3，僅次於中國大陸和緬甸。

主因從去年到今年，陸續有台灣網紅到泰國置產，包括YouTuber愛莉莎莎、科技旅人毛巾Vincent、美妝名師Kevin等人，帶動年輕人到泰國買房的討論熱潮。買房誘因都是看中低總價，希望以海外房產滿足投資或短期自住需求。

例如網紅科技旅人毛巾Vincent在影片中分享，泰國小坪數房屋每坪房價約20多萬，公設多、附游泳池、交通方便、機能好，置產後可出租。網紅愛莉莎莎也因旅行愛上泰國，在曼谷精華地段買房，她在自己的影片和IG說，泰國房價僅台灣5分之1，加上擔心台灣局勢，想分散投資風險，也盼藉出租增加收入。

但風潮興起後也陸續開始有許多專家、「苦主」提醒，指泰國房地產沒表面看起來那麼美好，包括：沒工作簽證和居留證的外國人購屋無法貸款，只能一次付清；且泰國政府規定二手房買賣，買家也不能貸款，所以當地泰國人為貸款需求多選擇買新房，二手房難脫手。此外，泰國房產會折舊，房價隨年份愈來愈低，不能用台灣房市只漲不跌觀念來思考泰國房市，曼谷多數建案不要說增值，保值能力、流通性都可能會打折。

馬來西亞 5年內轉手稅很重

馬來西亞也因沒天災、物價便宜、多語言優勢及地利之便而受海外投資客青睞。

但為避免外國人購屋是為了短期炒作房價，馬國政府限制5年內轉手會課30%產業盈利稅，超過5年後稅率才會降為10%，且針對外國投資者的限制門檻多，前往置產要留意相關法令。