國外置產／台灣政經情勢 牽動海外購屋潮

海外置產注意事項 製表／陳儷方 圖／聯合報提供 "中央銀行今年祭出第七波房貸管制，間接促使海外房地產投資又躍上投資選單，台灣房價高到離譜，不利投資，是國人選擇出國買房的原因。"

台灣人海外置產有長久歷史，這股風潮其實與國內政經情勢息息相關。除地緣政治衝突疑慮、資產全球布局，以及企業藏錢目的外，當政府一波波祭出打炒房措施，以及台灣房地產不景氣時，也會帶動海外置產熱潮。

民眾在國外買房後出租，賺取租金帶來的投報率，不過一旦出售房屋，也可能賺不到價差。資深房地產達人建議，若是為投資賺錢而海外置產，可再多考慮一下，其他投資管道可能賺更多，除非是為了藏錢、多一個海外落腳處及圓夢等目的。

留安全後路 當年首選紐澳

馨傳不動產智庫執行長何世昌說，台灣人海外置產每個時期都有些不同或相同的理由，從2000年說起，當時台灣人對兩岸安全有疑慮，基於地緣政治因素，很多人前進海外置產，為個人資產安全並為自己留一條後路，因而決定到海外買房。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，每每遇到兩岸關係緊張，加上房市遇到高點，就會有一波海外置產風潮。早期的紐、澳，後來的日本、美國，之後前進中國，2013年後，有東南亞投資潮，如馬來西亞、柬埔寨、新加坡，甚至像是越南、泰國等，都是選項。

台商賺了錢 選擇藏在國外

除了對兩岸關係的疑慮，現在海外置產不單先為了安全，而與追求更高的投資收益及資產配置有關。富人資產的全球布局已逐漸成為重點，尤其是有部分的台商為了藏錢而在海外置產。何世昌說，台商在海外賺了很多錢，不見得會匯回台灣，他們合理地幫海外的資金尋找停泊的地方，海外房地產就是不錯的選擇。

當政府一波波祭出打炒房措施，以及台灣房地產不景氣時，也會帶動海外置產熱潮。例如前一波2014年至2018年的海外置產熱潮就是這樣來的，海外置產選擇都以東南亞居多；最新的一波，則是從一年多前開始，國家地區選擇更多元，雖然東南亞還是大宗，但日本已相對熱絡，日圓長期貶值且貶很多，這使得外國人投資日圓資產的成本大為降低。

何世昌說，「日圓真的貶值太多，相對來講房價就很便宜，且日本房地產法規又很成熟」，而國人對日本熟悉度相對高，加上台灣很多銀行在日本有分行，申請貸款相對方便，也是助力。

杜拜預售案 延遲交屋嚴重

日本與東南亞是台灣人偏好海外置產的地方，與台灣距離較近且相對熟悉是關鍵，但最新吸引國人海外購屋的國家，則是中東地區的杜拜。杜拜是中東地區的經濟與金融中心，面積是次於阿布達比的第二大酋長國，卻是阿拉伯聯合大公國中人口最多的酋長國。

何世昌表示，國人在杜拜購買方地產，以台商、高資產族群較多，由於杜拜對海外資金的管制很低度，幾乎可以說完全開放，房屋也沒有什麼持有稅，「很多有錢人乾脆去杜拜置產」。而且外國人在杜拜置產，是可以持有土地的，這對台灣人而言，頗具吸引力，「台灣常見的贈與稅、遺產稅，在那邊也都沒有」。

不過，杜拜有個問題，何世昌說，「杜拜建商延遲交屋的情況很嚴重」，且預售屋的轉售須付給建商很高的手續費。通常會拿到台灣來賣的杜拜房地產，都是預售屋，蓋好的房子不會拿到台灣銷售，8、9成都是預售案。不僅延遲交屋的問題，還有取消率也不低，所幸建商會退款給消費者。

買房移民夯 歐洲紛紛取消

在日本與東南亞置產，與移民無關，並不是買了房子就可移民，但歐洲在歐債危機時，大幅降低移民門檻，置產可移民。

何世昌說，當時較熱門的國家如希臘、葡萄牙、愛爾蘭、匈牙利等，這些國家在歐債危機爆發後，置產移民門檻很低，但現在紛紛取消，且提高移民門檻，例如葡萄牙之前的移民門檻很低，現在已全面停止買房移民。