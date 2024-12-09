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國際周報

聯合報／ 記者許珮絨整理

美中台關係／賴清德赴南太平洋固樁 盼川普2.0繼續挺台

總統賴清德首次元首外交前往南太平洋訪問馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉三友邦，過境美國夏威夷期間發表演說，提出台灣3個積極行動，間接回應美國準總統川普先前對台灣的批評，而發言意在爭取川普新政府的支持。

馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉是台灣在南太平洋地區僅剩的三個邦交國。澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute research）研究員、前澳洲駐索羅門群島外交官索拉（Mihai Sora）指出，賴清德可能特別希望確保這三個國家能在太平洋島國論壇（PIF）上為台灣發聲。PIF是太平洋地區的主要外交會議，也是台灣作為「發展夥伴」穩定出席的少數多邊場合之一。

索拉也提到，台灣的這三個大洋洲友邦都與美國和澳洲關係密切，其中馬紹爾群島和帛琉與美國簽有「自由聯合協定」，美方允諾提供經濟和安全援助，換取專屬軍事准入權；吐瓦魯則在去年與澳洲簽訂「好鄰聯盟」（Falepili Union）協定，澳洲承諾協助吐瓦魯應對重大天災、流行病疫情或軍事侵略等情況，「美澳支援是穩定台灣邦交的關鍵因素，減少這些國家外交轉向的可能性」。

亞太局勢／尹錫悅遭暫停職務 執政黨能否挽救信任仍未知

不當戒嚴讓南韓總統尹錫悅陷入政治危機，彈劾案雖在執政黨杯葛下失敗，但為降低人民及國際疑慮，國民力量決議暫停其職務。華盛頓智庫史汀生中心高級研究員李敏英指出，當前情勢可能讓美國和日本，對南韓作為夥伴的可靠性與可預測性產生質疑。

中、俄、朝三國領導人正密切關注事態發展，評估是否有削弱華府勢力的可能性；同時，外界也聚焦北韓，觀察其是否會趁著首爾的政治混亂謀取自身利益。

國際焦點／阿薩德政府危在旦夕 俄、伊詭計在中東逐漸崩潰

沉寂將近5年的敘利亞內戰再次重燃，沙姆解放組織（HTS）領導的反抗軍接連攻佔第二大城阿勒坡等戰略要鎮及首都大馬士革，據悉總統阿薩德（Bashar al-Assad）已出逃海外。

哈德遜研究所中東和平與安全專家里布指出，失去敘利亞將嚴重打擊俄羅斯戰略布局和地區影響力，其在利比亞的許多行動都依賴敘利亞作為進入跳板。而對伊朗而言，里布表示，敘利亞衝突不僅是一場代理人戰爭，更是重塑其地區角色與地位的戰略機會。

澳洲 美國 馬紹爾群島

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