海上角力／籌建第二海軍 國際掀海岸防衛賽

面對近年地緣政治緊張，中國大陸海警的海洋化，大型海警船已具遠洋能力，甚至向第二島鏈擴張，多國展開海岸防衛競賽，包括中國大陸、日本、菲律賓、澳洲等，在正規軍力之外組建「第二海軍」，已成為必然趨勢。

"陸「海上民兵」持續在南海騷擾各國漁民與軍艦，儼然成為嚴重的海上安全問題。北京利用「灰色地帶」戰術獲得領土收益，同時避免直接武裝衝突，從而維持廣大的區域影響力。"

大陸海警軍事化 千噸級艦艇數量龐大 製表／江昱蓁 圖／聯合報提供

第四屆「四方安全對話」（QUAD）領袖峰會日前在美國德拉瓦州舉行，各國領導人宣布首次「QUAD海上船舶觀察任務」預計2025年於印太地區啟動。日本國際交流基金會印太夥伴計畫研究員潘尼爾塞爾凡認為，此舉為強化區域安全，制衡北京在印太地區與日俱增的海上自信跨出重要的一步。由於QUAD海上執法單位的合作可開放其他國家加入，不僅改善參與國海事執法單位之間的作業互通能力，還能讓區域海上安全情勢顯著轉變。

對美、澳、印及日本等國而言，印太地區的自由開放為優先關鍵要務，特別是每個國家在該區域都面臨獨特的安全挑戰。美國目標是維持其在全球海上主導地位，澳洲則擔心北京在南太平洋擴張影響力，印度則煩惱大陸海軍影響力在印度洋不斷上升，而日本則在東海與中共有領土爭議。

嚇阻大陸 QUAD共同利益

這些國家在嚇阻大陸在區域的侵略上擁有共同利益，QUAD也持續努力制定連貫的政策，加強態勢以因應與日俱增的大陸威脅，海上執法單位的合作無疑為各方提供一條充滿希望的陽關大道。此外，這類合作可促進QUAD間急需的凝聚力。藉由2020年起定期參加「馬拉巴爾聯演」，QUAD成員國間原本已牢固的軍事夥伴關係與信賴得以進一步深化。

QUAD的海上執法部隊可以在海上法律與維護秩序、確保海域意識、保護漁業、打擊海盜及防止非法走私與盜獵等議題上，發揮關鍵作用。

鑒於北京海上灰色地帶行動未達軍事衝突的門檻，卻對維護國家與國際法至關重要，在這樣脈絡下，加強QUAD海上司法部隊的合作讓成員國身處北京灰色地帶行動時，仍能發揮影響力。

海上執法 拉攏越南菲律賓

QUAD海上執法合作也強化「QUAD＋」的框架，為越南、菲律賓、印尼等志同道合國家的合作開闢蹊徑，這些國家都面臨北京在海上領域的重大挑戰。隨著其愈來愈尋求QUAD成員的協助，海上執法合作機制可扮演信心建立措施，強化廣大的國家聯盟共同對抗大陸在區域的軍事行動。這類合作也能透過聯合警戒與嚇阻，協助QUAD成員國加強監控能力，並嚇阻北京不斷擴大領土獲益。

菲國貸款 大買大型巡邏船

菲國在經歷2012年黃岩島事件後，除獲得美國援助大批執法快艇，還先後向日本、法國貸款造巡邏艦；近日再宣布向法國融資建造40艘海巡艦艇，向日本政府外務省下轄的國際協力機構融資5.07億美元，由三菱造船交付5艘大型巡邏船，2027年起陸續交付。菲國總統馬可仕日前承諾，將支持海岸防衛隊升級船艦、飛機、武器，以強化海上疆域意識，因應地緣政治緊張等挑戰。

9月登場的日本和澳洲外交國防2加2會談，雙方除討論擴大聯演規模與安全合作交流外，日方也提出以多用途「最上級」護衛艦參與澳洲「水面作戰艦對強化殺傷力」計畫，以深化雙邊國防合作。日本國家安全保障會議已於11月28日審議通過出口艦艇裝備與技術，將以「令和六年度型護衛艦」參與澳洲通用巡防艦競標。

日保安廳擬造3萬噸巡邏船

此外，日本海上保安廳擬建造總噸位數約3萬噸、能裝載多艘橡皮艇的大型巡邏船，以因應釣魚台周邊情勢，並在情勢危急時運送居民或投入天災救援，希望能於2029年投入使用。海上保安廳也提升預算，2024年預算已較前1年成長16.5%，以支持部隊在日本西南方快速運輸。

日方也持續擴大海上保安廳在海上警備、海灘救援的職能，並在2023年新版「海洋基本計畫」中加強海上保安廳與自衛隊合作，強化雙方聯合應對突發事變的能力，還加速研發自主水下無人載具，強化海域知覺能力。

美、澳、印、日海上執法部隊的新合作，將是印太地區建立彈性且統一陣線的關鍵一步。這類合作能成為國際秩序的堡壘。透過聚焦於非軍事性合作，這類機制將可維護國際法、航行自由，並確保印太地區和平穩定。

海巡將增11艘千噸級船艦

大陸對台海上侵擾成為新常態，賴總統日前視察海巡署艦隊分署時表示，未來7年將完成11艘千噸級以上大型船艦，面對各種型態的威脅。

國安人士表示，日本、澳洲與紐西蘭等國軍艦過去一段時間穿越台灣海峽，顯示對中國大陸存有更多警惕，民主友盟陣營也會有更多聯合演訓作為，因應陸方的不當作為。

因應中共灰色地帶結合認知作戰襲擾，民進黨政府8年前開始改造海巡為「第二海軍」，包括以海軍沱江艦改良型藍圖起造戰時能發射反艦飛彈的安平級巡邏艦、與國防部再次簽定平戰轉換支援協定，乃至與海軍司令部簽訂「海上任務綜合支援協定」分工，同時與美國簽訂至今保密的台美「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，雙方曾遠赴帛琉演訓。

不管訓練或任務賦予，如今海巡署已具備實質支援戰時軍事任務、與友盟執行海上秩序能量的執法組織。