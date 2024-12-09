蟒蛇策略／共軍灰色侵擾頻繁 我海巡缺人危機

賴清德總統520就職迄今，中共已陸續發動「聯合利劍-2024A」「聯合利劍-2024B」兩次圍台軍演，大陸海警對我金馬海域侵擾也愈來愈頻繁。海警船更以步步進逼方式，不斷試探我國海域防守底線。

國安人士指出，中共除透過軍演壓迫台灣，也利用海警船升高非軍事衝突等灰色地帶侵擾，此外，過去一段時間也持續在第一島鏈內的「三海」，包括東海、台海、南海，進行各種騷擾。

海巡署長張忠龍今年10月曾在立法院表示，面對中國大陸軍演，海巡署會不惜一切手段，阻止中國海警等公務船進到24海里內。什麼是「一切手段」？海巡署內部人員指出，應處手段不外乎就是對峙驅離與發射水砲，至於再進一步的狀態升級應對計畫，或我方是否有開火可能，事涉國安計畫無法公布。

海巡署說，在「依法執行、不升高衝突」原則，針對中國軍用、公務及民用船舶對我國可能採取的各類行為態樣，訂有「突發狀況處置指導原則」等相關SOP，以強化各項應變作為。

海委會：陸欲塑造既成事實

海委會內部人士觀察，對岸近年來不斷試探我方執法底線，不時侵擾金馬地區的禁限制海域，甚至進逼台灣本島24海里限制水域，實際目的就是要營造對相關海域擁有管轄權，若我方稍有退步沒有積極應對，陸方就會打蛇隨棍上，將進逼我方海域的動作，塑造成既成事實的慣例。

目前中國軍艦與海警船還沒有越過台灣24海里限制水域的先例，反倒是中國民間拖船及科研船，時常以海象不佳為由，越過24海里線聲稱避浪，甚至有拖船進入12海里內；海巡署表示，我方雷達嚴密監控，一旦越過24海里後，立即會派艦艇跟隨並要求駛離，再進逼台灣沿海就會強勢驅離。

面對中共海軍結合海警的船隻數量優勢，我國不論船隻數量與人力都吃緊。10月共軍圍台軍演，海巡署艦艇配合海軍出海監控，連35噸小艇都開抵前線，但大艦火砲武器都未掀砲衣。

兩岸船隻數量噸位皆懸殊

海巡署大部分執法船隻噸位小、且屬FRP（玻璃纖維強化塑膠）材質，面對軍艦改裝的鐵皮海警船或是軍艦，只能執行監控，沒有對抗之實。

海巡署人士指出，截至目前，儘管陸方不斷有試探舉動，但大致來說還算克制，對岸也不想擦槍走火，造成區域情勢緊張。

目前台灣海域的戒護巡弋，分別海軍及海巡署兩單位，海軍主要任務為制海，應處軍用船舶；海巡署主要任務為海域執法，應處各類公務船舶及民用船舶，應用聯合情監偵手段，針對可能進入我24海里鄰接區的共艦或海警船依法應處。

對於中國海警登檢我方漁船，海巡署表示目前金、馬海域的禁限制海域，都有安排預置船在海上，一旦中國海警登檢，可迅速趕往現場處置。

我海巡日常戒護分量吃重

不過在台灣海峽，海巡人員私下指出確實會有我方海巡船來不及趕到的問題，因此呼籲我方漁船在作業時，盡量在海峽中線以東範圍，若發現對岸海警船靠近，除立即通報海巡署外，也立刻往中線以東方向移動。總之從事海上相關活動時，避免靠近大陸一側水域。

目前日常巡弋，海巡署扮演角色較海軍吃重，政府開始重視海巡署的硬體升級與加強，像造艦計畫等。不過有船還要有人，海巡署目前人力仍不足，截至今年8月，海巡署人員缺額1272人，海巡人員是海上執法力量，但與警察比起來，要適應海上生活需要比陸上更多時間，因此人力不足是當前海巡署面臨較大的困境。