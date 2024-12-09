蟒蛇策略／陸若派海警鎖台 國際難施力

今年以來，中共多次對台澎金馬動用海警力量，顯示海警船艦已經是其對台「工具箱」中的一項重要環節。而我海軍司令唐華日前接受外媒訪問時，示警共軍正使用「蟒蛇策略」壓縮台灣，若從三次中共圍台軍演及海警相關舉措來看，未來一旦中共執行對台封鎖，海警恐將擔綱負責。

"大陸官媒指海警在金門執法範圍擴大、邁向全天候及強度提升，該海上執法模式也為未來徹底解決台灣問題提供可選方案。"

自爆發兩名大陸漁民死亡的0214金門漁船案後，大陸就動員海警到金門海域進行「常態化執法巡查」，隨後並擴展到烏坵、馬祖、東引，我國防部在外島畫設的「禁限制水域」首度被越過，北京官方也順勢公開否認這條界線。

今年10月14日共軍展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演期間，更有四支海警艦艇編隊展開「環台島巡航管控」，被以「心型海報」宣傳，破萬噸的「海警2901號」也首度參加「對台任務」，該艦配備76毫米口徑艦炮，航速達25節，各方面性能都不容小覷。

從機構背景來看，海警受中共中央軍委管轄，海上力量僅次於共軍海軍。現任海警局長是武警少將郁忠，囿於海警「正軍級」規格，軍階雖然不高，但號稱是將官最多的正軍級單位，達13位少將。

人數上，2013年，官方公布的海警編制為1.6萬人，10餘年後的今年咸認已遠多於此。美國國防部去年的中共軍力報告指出，海警逾千噸的艦艇已超過150艘（20多艘係移交自海軍護衛艦），同時有50多艘500噸級艦艇、300多艘體量更小的巡邏艇。

海警角色凸顯國內執法

近年中共在有主權爭議的島礁上，頻頻使用海警作為一線力量，包含由日本占據的釣魚台、與菲律賓爭奪的南沙島礁等，凸顯其「國內執法力量」定位，近期官方也高頻率重啟停滯多年的「領海基線」劃設、今年夏季新生效海警三號令（海警機構行政執法程序規定）等，從各層面強化執法依據。

海警對我方海巡船艦廣播喊話，也強調「這裡是中華人民共和國所屬海域」，而金門漁船案雖於7月底落幕，但每月底海警仍持續公布「常態化執法巡查」。中共官媒「玉淵譚天」曾大談「金門模式」，指海警在金門執法範圍擴大、邁向「全天候」及強度提升，該海上執法模式也為未來徹底解決台灣問題提供可選方案。

綜合已披露的官方消息，海警對台澎金馬的作為包含編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，以及演練登臨檢查、管控驅離、檢驗快速反應、聯合巡航、應急處置能力等。

美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春不久前表示，中共海警執法是國際性問題，台灣應在自己海域合法執法，並聯合其他國家應對，「中共最怕大家在一起」。

美國智庫警告陸包圍策略

但美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）則發布報告，認為中共會透過海警包圍、隔離台灣，取代直接的軍事攻擊，而若是隔離，便不必要封鎖台灣海峽，美國和盟邦可能失去依據國際法介入的最大理由（維護國際航道自由航行權）。

海警恐是擦槍走火第一步