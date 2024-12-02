加密貨幣熱潮／比特幣成美國戰略儲備？ 點燃全球數位戰場

美國準總統川普繼7月在比特幣會議承諾將建置加密貨幣諮詢委員會，再被美媒披露擬新設專責加密貨幣的新職位「加密貨幣沙皇」（crypto czar），訊息一出在幣圈和金融界引發熱議，不只凸顯政府從更高層級參與區塊鏈和數位資產的企圖，更被視為數位金融政策巨變前兆，加密貨幣監管、數位支付等都可能面臨重塑，比特幣納入美國戰略儲備資產的可能性也大幅提升，爭奪比特幣持有量將成為美中間的新數位冷戰。

加密貨幣之父、Coinbase執行長 都是可能名單

彭博社上月21日報導，知情人士透露，川普團隊正與數位資產行業討論，擬在白宮設置專門負責加密貨幣政策的新職位，可能是白宮高級職員或「加密貨幣沙皇」；美國新聞網站Axios則引述消息人士說法，指川普也打算設置人工智慧沙皇（AI czar），AI、加密貨幣沙皇兩職不排除合一，由1名「新興科技沙皇」（emerging-tech czar）來統籌。

人選方面目前有諸多猜測，福斯財經網報導，加密貨幣之父吉安卡洛（Chris Giancarlo）是主要競爭者之一。吉安卡洛曾在川普第一任期時擔任商品期貨交易委員會（CFTC）主席，也是數位美元計畫創始人，他曾表示，他不主張由央行發行數位貨幣，「但美元必須為即將到來的數位貨幣未來做好準備」。

除了吉安卡洛之外，加密貨幣交易所Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）、幣圈公司瑞波執行長加林豪斯（Brad Garlinghouse）等人也都被點名。

歷史有前例 「沙皇」新設後相關產業看漲

美國政府中所謂的「沙皇」，指政府中推動某些政策的掌權者，不須經參議院同意，可跳脫傳統管道行事，好處是加速行政效率和有利協調統合，但也常面臨權力過大等爭議。「沙皇」可以是外部顧問，也可以由已在政府內部擔任職務者出任，例如現任副總統賀錦麗選舉期間就因擔任拜登政府的「邊境沙皇」備受批評。

過去歷史前例顯示，當美國政府新設沙皇，往往對相關產業產生深遠影響。財經新聞網站TheStreet分析，2009年歐巴馬政府期間曾為提振汽車產業設置「汽車沙皇」（car czar），之後豐田等汽車股、汽車價格應聲大漲，預期同樣的情況也會發生在加密貨幣沙皇身上，加密貨幣市場接下來可能面臨大規模價格波動。

川普勝選加持 比特幣飆破9萬美元 製表／林雨荷

比起幣值 沙皇將帶來的金融變革更引關注

福斯財經網掌握，沙皇優先事項之一是為1800億美元的穩定幣（指價值相對穩定的加密貨幣，由特定資產如國家法定貨幣、黃金等作為儲備支持，例如USDT泰達幣）市場建立監管框架，並與金融監管機構合作，為美國加密貨幣公司建立安全的經營環境，目的是減少現行美國證券交易委員會（SEC）和CFTC等機構的監管壓力。

加密貨幣交易所Bit2Me認為，過去SEC在主席詹斯勒（Gary Gensler）領導下與加密貨幣產業關係緊張，未來有專責的加密資產沙皇，川普政府預計將能夠建立更清晰、限制更少的監管。詹斯勒被幣圈視為頭號敵人，在彭博社報導加密貨幣沙皇訊息隔天，他便透過X上宣布將於明年新政府上台時卸任。

此外，川普旗下的Truth Social母公司正考慮開發加密貨幣支付服務，也被各界揣測是否是未來美國數位支付政策轉向的前兆。紐約時報報導，川普媒體與科技集團近期提出了一項名為「TruthFi」 的商標申請，描述其為一個提供加密支付、金融託管服務和數位資產交易的平台，是川普擁抱加密貨幣產業的最新跡象。

比特幣作為戰略儲備 形成新數位冷戰

比特幣成為美國戰略儲備資產的可能性也因沙皇大幅提升。在全球最大預測平台Polymarket上，川普創建比特幣戰略儲備的可能性超過40%，在加密貨幣沙皇訊息傳出後，可能性急劇上升。美國參議員魯米斯（Cynthia Lummis）也提出《比特幣法案》構想，呼籲建立比特幣戰略儲備，在5年內購買100萬枚比特幣來減少美國不斷攀升的36兆美元國債。

富比世分析，美國目前是全球持有最多比特幣的政府，有超過20萬枚比特幣、價值約150億美元，多從犯罪份子手上查獲，中國大陸則緊追在後，若納入戰略儲備，美國將大規模收購比特幣，比特幣勢必成為各國、美中之間的新競逐目標。

華爾街比特幣挖礦公司MARA Holdings指出，數位資產與黃金一樣，是外國對美元失去信心時，為美國提供交易能力的重要儲備，「是國安問題」，美國現在比特幣持有量僅微幅領先中國的19萬枚，隨著中國大陸傳出鬆綁加密貨幣、放寬比特幣開採禁令等傳聞，以及俄羅斯挖礦產量正逐步追趕美國，爭奪在加密貨幣產業的主導地位將成為新數位冷戰，美國須思考如何在儲備、算力等各方面保有主導地位。