加密貨幣熱潮／加密貨幣飆漲是虛假曙光 還是金融改革信號？

美國總統當選人川普勝選後，加密貨幣應聲飆漲，比特幣一度飆破9萬美元。外媒對此有兩大分析重點，一派認為幣圈是川普大金主之一，川普上任後應該會推動加密貨幣相關政策，加密貨幣不只是資產，甚至可以成為支付工具，掀起下一階段的金融改革。但另一派示警，加密貨幣的各種風險與問題，過去幾年間顯而易見，包括耗電，導致碳排放讓環境惡化，以及不受監管的匿名性，成為詐欺、逃稅，以及各種龐氏騙局等犯罪溫床，造成社會問題。

加密貨幣不像美元或歐元，並非由中央權責機構管理或維持，而是基於「區塊鏈」科技運作。區塊鏈好比是分散在世界各地無數台電腦的帳冊；加密貨幣交易會記錄在各個「區塊」裡，再透過「鏈」與先前交易紀錄連結。比特幣是最早的加密貨幣，現在種類已成千上萬。

部分人士認為加密貨幣未來可能取代法定貨幣，但也有人抱持懷疑。加密貨幣雖也可能用以購買商品或服務，但多數人是用來投資，就像股票或貴重金屬。川普過去曾對加密貨幣態度存疑，但今年大選期間轉而加以擁抱。幣圈樂見川普當選，希望他能推動業界遊說的法規和管制變更。根據CoinGecko行情數據，11月22日比特幣最高價一度衝上9.9萬美元，相較5日漲逾4成；已獲川普邀請任職的富豪馬斯克發揚光大的另一加密貨幣「狗狗幣」，價格從同月5日至25日也曾上漲逾1.7倍。

幣圈金主力挺 川普上任促金融改革?

華爾街日報和CNBC報導，加密貨幣產業是今年美國大選的大金主之一，川普已承諾上任第一天，就要開除美國證券交易委員會主席詹斯勒。詹斯勒為拜登指派，去年曾控告Coinbase、幣安等加密貨幣交易所，指稱他們應遵守管理股票交易規則，引發共和黨議員反彈，詹斯勒日前已透過社群平台X宣布將卸任。川普還承諾設立「比特幣和加密貨幣總統諮詢委員會」，聲稱將由熱愛而非憎恨該產業的人來制定規則。川普7月在田納西州的比特幣大會上，也承諾會留存美國政府沒收金融罪犯資產時累積的比特幣庫存，「我若當選，我的政府和美國的政策，會100%保留美國政府現在持有或未來取得的比特幣」。

世界各國加密貨幣監管現況 製表／林雨荷、蔡佩蓉

幣圈對政治影響力擴大，也可能加速放鬆產業監管。尤其共和黨在國會選舉表現亮眼，部分卡關的法案有望推進甚至重寫。共和黨掌控的眾院5月通過「21世紀金融創新與科技法案」（FIT21），擬把更多監管加密貨幣職責交給美國商品期貨交易委員會（CFTC）；該單位規模雖小，但對數位資產接受度更高。

比特幣不適合當支付工具 更難穩定投資

加密貨幣在大選後飆漲，美聯社報導分析，加密貨幣的特性是暴起又暴落，賺賠同樣快速，新冠疫情初期，比特幣價格僅5千多美元，2021年11月時逢科技資產需求偏高，曾漲到近6.9萬美元，但後來又因聯準會升息而暴跌。

此外，法蘭克福金融管理學院區塊鏈中心主任格奧爾格（Co-Pierre Georg）向德國之聲說，比特幣完全不適合用來付款，也不是穩定投資的可靠工具，「購買比特幣唯一的真正理由就是投機」。他認為，很難預測加密貨幣熱潮在川普新任期能否持續，但他提醒，以比特幣來說，投資時最好有血本無歸的準備。數位歐元協會主席格羅斯（Jonas Gross）更認為，若川普最後沒有兌現幣圈所期待的政策，「加密貨幣的價格當然可能再下跌」。

富比世報導，在支持加密貨幣的國會與監管機構協助下，美國加密貨幣的領導地位可能在未來幾年顯著加強，成為全球去中心化金融主要中心。目前歐盟在加密貨幣監管方面處於領先地位，「加密資產市場監管法案」（MiCA）將於年底生效，吸引美國加密企業申請MiCA執照。歐盟委員會首席經濟學家施維林（Joachim Schwerin）指出，全球競爭加劇趨勢下，不只歐盟，阿拉伯聯合大公國、瑞士等國也都積極打造吸引加密創新的監管框架。

但是川普反對央行數位貨幣（CBDC）的立場可能影響全球，促使各國央行重新審視中心化模式，這些轉變將使美國成為數位金融領域的領導者，並可能影響全球加密貨幣接納度。若美國採取寬鬆監管，可能帶動其他國家跟進，但一旦市場失序，影響範圍將更廣泛。

幣圈富者恆富 多數人卻身受三大危害

美利堅大學Kogod商學院教授卡梅爾（Erran Carmel）在非營利媒體「The Conversation」撰文提到與加密貨幣相關的三種危害：第一個危害是能源的過度使用，比特幣挖礦占加密能源消耗的最大份額，占全球電力需求的0.9%。其次，不受監管的匿名加密貨幣是詐欺、逃稅、人口販賣和勒索軟體犯罪份子的首選支付系統。第三個問題是掠奪性制度，尤其是在沒有監管的情況下，特別是市值較小的貨幣和初始貨幣產品，具有龐氏騙局的特徵。