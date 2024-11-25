美中AI競爭／吸巨資聘大咖 OpenAI轉型營利

生成式人工智慧（AI）龍頭OpenAI過去幾個月發生重大變化，除了董事會全面換血、管理團隊甚至組織結構重大改革，還全力吸引最有錢的企業掏錢投資，目標是轉型為營利導向並消除外界對AI疑慮。不過，AI發展和安全的爭議，仍是這家公司揮之不去的陰影。

今年以來，OpenAI延攬多位知名科技業主管、假訊息專家和AI安全研究員，並新增7名董事會成員，其中1人是美國安局前局長仲宗根，希望藉由這些大刀闊斧的改革確保其AI科技不會為人類帶來傷害。

同時，OpenAI也與微軟、蘋果、輝達等投資者洽談，希望達成投資協議讓該公司估值達到1500億美元，甚至考慮改革公司結構，使其更容易吸引投資者。

紐約時報報導，OpenAI歷經管理階層與公司頂尖科學家的多年公開衝突，這間坐落於舊金山的新創公司正努力讓自己看起來更務實，引領科技產業進軍AI市場。OpenAI也努力揮別去年董事會與執行長奧特曼權力鬥爭帶來的陰影。

管理層與科學家 認知不同

然而，紐時訪問逾20名現任、前任員工與董事會成員後，發現OpenAI轉型仍面臨難題：OpenAI要成為有利人類的頂尖AI實驗室，還是雄心勃勃卻一心營利的產業巨人。

OpenAI今日員工逾1700名，其中80%是2022年11月發布ChatGPT後加入的新人。在新管理團隊中，奧特曼與其他領導人負責招募高階主管，而臉書前技術長、OpenAI新董事長泰勒則監督董事會的擴張。

此外，新任財務長佛萊爾是科技公司Nextdoor的前執行長，產品長魏爾先前是推特產品副總裁，尼莫與坎德拉先前在臉書分別負責打擊假訊息與監督降低AI風險，兩人在OpenAI業務與之前雷同。

OpenAI也延攬柯林頓政府白宮幕僚、Airbnb副總裁黎漢擔任全球政策主管。

至於2015年創始的13名元老僅3人還留任，其中1位是公司總裁布羅克曼，不過他以工作近10年需要休息為由，留職停薪至今年底。

儘管成立之初的定位為非營利研究實驗室，OpenAI卻爭議不斷。金主馬斯克因與其他創始人發生爭執，於2018年離開。此外，擔心商業利益促使OpenAI在防護機制尚未完備前，就向市場推出新技術，7名關鍵研究人員在2022年初辭職，成立競爭公司Anthropic。

金錢vs.科技 影響公司結構

OpenAI是由兩種不相容的力量所驅動；其中一股力量為金錢。知情人士透露，該公司年收入已逾20億美元。OpenAI目前仍由標榜非營利的董事會控制公司，缺乏投資方聲音。知情人士透露，公司考慮對結構進行重大改革，以吸引投資者。

另一股驅動力量則是科技。這卻讓許多AI研究者感到憂慮，包括該公司部分員工。這一派認為這類技術可能助長假訊息散播，引發網路攻擊，甚至毀滅人類。這種緊張關係在2023年11月引爆，包括首席科學家兼聯合創始人蘇茨克維在內的4名董事閃電開除奧特曼。

這次風暴員工幾乎全數支持奧特曼，威脅將集體跳槽，讓奧特曼6天後復職。蘇茨克維卻在今年5月離開OpenAI自立門戶；接著是與蘇茨克維一起負責「超級對齊」團隊的研究員雷克辭職加入Anthropic。「超級對齊」旨在研究確保未來AI技術不會傷害人類。

然而，部分離職的前高層卻質疑，OpenAI是否能揮別這些過往。

此外，部分離職員工被要求簽署法律文件，內容是如果批評公司將收回OpenAI股權。即使OpenAI已取消此一政策，仍讓員工憂心。

6月初，研究員馬可夫在內部群組宣布將離職，批評OpenAI常提到安全地開發號稱可超越人類智慧的「通用人工智慧」，與廣泛分配相關利益，卻多次就此議題誤導員工，讓人很難信賴。

9月，負責監督OpenAI安全風險的共同創辦人舒曼也走人了，加入Anthropic，他說希望能回到「親自參與」的技術性工作。