美中AI競爭／美中科技戰 川普擬鬆綁AI監管

相較拜登成立的AI安全研究所，旨在創新與嚴格監督間取得平衡，川普的政策更重視AI快速發展，並找出因監督導致進展受阻之處從而鬆綁管制。

為維持美國人工智慧（AI）的世界領先地位，總統當選人川普允諾鬆綁拜登政府對AI嚴格監督的立場，以維持對中國大陸的AI競爭優勢。AI新創公司OpenAI則警告，若美國不投資AI科技，將喪失對陸優勢，微軟總裁史密斯也呼籲美國與歐洲合作，利用AI發展經濟，並擴散至全球各地。

富比世報導指出，自川普上次執政以來，AI的蓬勃發展讓其從紙上談兵轉為可在現實中實際運用，讓川普有意重審並撤銷拜登政府先前公布、旨在指導該技術發展AI行政命令。川普認為，鬆綁監管限制可解放創新，是美中AI競賽之關鍵。

陸擁AI專利 遠遠超過美

大陸擁38000項AI專利，美國約6300項，更凸顯華府需AI革命。川普團隊認為，強化美國AI基礎建設並培養友善創新環境，是維護國家安全與經濟主導的首要任務。相較於拜登任內成立的AI安全研究所，旨在創新與嚴格監督間取得平衡，川普的政策更重視AI快速發展，並找出因監督導致進展受阻之處從而鬆綁管制。

川普批拜登 「阻礙」創新

華盛頓郵報分析，雖然川普稱拜登的AI行政命令「阻礙」創新，但兩人都看到相同問題：美國有擴大AI先進科技領先權力之必要。因此，川普陣營今年稍早草擬一項計畫，刪減科技監管與投資軍事科技。

隨著OpenAI全球事務副總裁黎漢近日出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）時，呼籲設立法規限制較少的經濟特區，加速審核程序以鼓勵AI新計畫，可預期未來川普政府將上演AI政策遊說與辯論。黎漢呼籲重振美國核電產業，在美國海軍協助下利用小型核反應爐發電供數據中心使用，還提議聯合志同道合的盟友成立「北美協約」，除支持美國AI願景，讓供應鏈更具彈性並成為抗衡北京的工具。

黎漢警告，少了政府投資，美國將失去對大陸與其他競爭對手的科技優勢；他建議，「我們需從大處思考、大行動、大建設，這些決策將決定國家技術創新領先或落後，從而對經濟競爭與國家安全產生深遠的後果」。

這項建議意味著OpenAI與美國政府關係升級，推動聯邦各部門投資、補貼與加速AI產業發展。該公司執行長奧特曼遊說美國政府支持一項數十億美元的計畫，成立生產新晶片的公司。

推動AI產業 兩黨皆支持

AI與大型科技企業高層皆認為，AI優勢對美國至關重要，若美國無法維持科技優勢，大陸將利用AI限制美國軍事與商業權力。政界人士也強調，兩黨皆支持政府推動AI產業發展。

大陸領導人習近平在2015年公布的「中國製造2025」，披露北京意圖在關鍵科技領域與華府競爭的目標，也為美國敲響警鐘。在川普第一次執政後不久，習近平又於2017年設下2030年成為全球AI領導者的目標。

儘管美國仍在AI領先，但北京已縮小彼此差距並享有某些優勢，如訓練AI模型降低耗時工作的勞力成本，這正是美官員最擔心的優勢。微軟總裁史密斯也警告，西方不該認為北京科技落後於歐美，大陸在很多方面已接近甚至趕上西方水平。鑒於美中將長時間進行科技角力，歐美若想推動經濟成長，就要在AI取得突破方能維持競爭力。

拜登試圖振興美國科技業，減緩北京AI的進步，除投資數十億美元新建電腦晶片廠，還限制出口先進AI技術至大陸。川普則任命對陸鷹派的魯比歐等人出任重要外交政策職務。

布魯金斯研究所研究員維亞席諾與特納指出，新政府可能指示商務部、聯邦貿易委員會及其他機構，對AI採取更放任的態度，並持續甚至加強拜登時期對AI的出口管制，阻止北京取得最先進的AI半導體晶片與雲端計算技術，解決海外黑市販售AI晶片。

但美國終究得面對訓練與執行AI軟體既昂貴又耗能。企業砸巨資購買大批最先進的電腦晶片，耗費大量用電供其全速運轉與計算，再用水加以冷卻。谷歌、微軟、臉書今年已斥資數百億美元建立數據中心。

儘管大型科技企業允諾降低碳排放，但建立數據中心訓練新型AI模型、運轉應用程式的過程仍舊增加能源使用量，部分地區AI數據中心的蓬勃發展更導致能源價格飆漲。

美中AI競爭 電力是關鍵

OpenAI呼籲政府支持小型核電機組等新發電計畫，降低私人企業從事相關計畫的風險，凸顯電力在美中AI競爭中的關鍵角色；政府也應贊助新就業計畫，為數據中心培訓勞力。

AI支持者對美國核電政策感到失望，部分企業透過協議重啟關閉的核電廠，或投資研發更經濟且小型的反應爐。OpenAI表示，核技術的復興有助於美國在工業化；史密斯則呼籲美歐企業合作，利用AI發展經濟，「這對美國有好處，對世界各地都有好處」。