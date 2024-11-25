聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

美中台關係／香港國安2案開庭 中美、中英關係牽動黎智英命運

香港兩起國安法案件接連開庭引發全球關注，一是47名泛民主派人士被控「串謀顛覆國家政權罪」一案於本月19日宣判，45人罪成。另一則為壹傳媒創辦人黎智英涉2項串謀勾結外國勢力罪及1項串謀發布煽動刊物罪，相關審訊在休庭約4個月後於本月21日起續審。香港現在的政治環境，已與2020年6月底頒布港版國安法時不同。目前香港經濟狀況不佳，很多人認為這與政治上的高度緊縮有直接關係，47人案判決勢必有來自北京的意思，希望藉此創造一個相對寬鬆的政治環境。47人案宣判的隔天，黎智英案開庭審訊。黎智英以國安法起訴，政治性更高，目前仍有機會以政治方式解決黎智英的問題，但他仍需完成所有法律程序，判刑後在中美及中英關係改善下，或許有機會透過保外就醫或驅逐出境等方式獲釋。

美國動態／川普擬動用軍隊驅逐無證移民 能否實現有兩大關卡

非法移民問題給美國政府帶來沉重經濟負擔。美國候任總統川普證實，明年上任後將宣布國家緊急狀態，出動軍隊大規模驅逐無證移民。川普政府能以多快的速度執行遣返作業仍難預測，除了拘留中心容量之外，執法資源不足也是一大挑戰。目前美國移民暨海關執法局執行遣返作業的官員有7000人，每年只能處理約25萬件，若要達到川普的100萬件目標，將需大量人力。

國際焦點／美英法長程飛彈助攻 普亭權衡利弊不見得會升級戰局

烏軍19日朝俄羅斯發射美英法提供的長程飛彈，為開戰以來烏克蘭首次越境射彈；俄羅斯隨即批准核武指導方針修訂，並發射洲際彈道導彈還以顏色。從戰術角度來看，拜登政府最終開綠燈，是協助烏軍保住庫斯克占領區，並迫使俄羅斯將更多資源調往庫斯克，從而減少對烏東軍事壓力，為潛在和談爭取更有利的籌碼。俄國總統普亭未必會在美國新政府上任前採取激烈行動回應，待川普上台後，俄方或許能在更有利條件下結束這場戰爭。現階段若貿然升級衝突，恐迫使未來的川普政府採取更強硬的對俄政策。（記者許珮絨整理）