自美國人工智慧（AI）研究實驗室OpenAI推出生成式AI ChatGPT後，AI前進的腳步愈來愈快，讓科學家憂心AI有朝一日超越人類，造成人類滅絕。AI研究先驅辛頓日前接受路透訪問時說，只要停止碳排，氣候變遷情況就會好轉；但對於AI，人們卻無所適從，AI的威脅甚至比氣候變遷更迫切。

ChatGPT推出後短短2個月內，每月活躍用戶達一億人次，成為史上用戶成長最快的應用程式，之後OpenAI又陸續推出GPT-2至GPT-4等語言模型。但包括OpenAI創始人馬斯克，蘋果共同創辦人沃茲尼亞克及Stability AI執行長莫斯塔克等人，卻聯名警告AI系統能與人類競爭，恐造成政經混亂進而對社會與文明帶來潛在風險。

信中呼籲，所有AI實驗室應立即暫停至少6個月訓練比GPT-4更高階的AI系統。AI實驗室與獨立專家利用這段時間，共同研發、實施共享安全協議，並由獨立外部專家審核、監督該協議。

2018年過世的英國知名天文學家霍金曾說，AI能自行發展，以愈來愈快的速度重新自我設計，人類卻受限於緩慢的生物進化，無法與AI競爭。AI全面發展可能意味人類的終結。

透過深度學習，AI擁有比人類還快的演化能力。AI不似人類會歷經死亡，並更出色地交流知識。AI透過大數據學習而更聰明，這段過程需要更多的資源與資料，不同的AI系統因此競爭資源，這如同生物演化一般，最終可能超越人類。

此外，AI研發進程可概分為弱人工智慧（ANI）、通用人工智慧（AGI）及超級AI三大階段。在ANI階段，由於僅能模仿人類，進行單一且重複性的工作，無法自己做決定，僅引發取代人類工作的疑慮。

牛津大學人工智慧倫理研究所副教授韋麗茲警告，一旦發展到AGI，快速生產的錯誤資訊恐造成政治與社會紊亂。發展到超級AI階段，AI不論科學創造力、智慧、社交，甚至在所有領域都超越人類智慧。這讓人想起電影「魔鬼終結者」，機器人發動滅絕人類的核戰。

辛頓認為，現階段AI還沒有人類聰明，但很快就能走到這一步。這時像俄國總統普亭這樣的領導人若賦予AI創造子目標的權力，AI可能會「創造出我需要更多權力的子目標」，最終帶來生存風險。

美國麻省理工學院的博士後研究員帕克也發現，因為欺騙能更完美地完成人類賦予的目標，AI可能開始欺騙人類。甚至，AI能欺騙研發人員與監管機構設定的安全測試，讓人類產生錯誤的安全感。一旦出現這種不可預測、追求權力、控制社會的AI，恐導致人類滅絕。

早在2015年，霍金、馬斯克、沃茲尼亞克等逾千名專家，就連署警告軍事自主武器充滿危險，軍事AI的軍備競賽是壞主意，人類應禁止使用「不受人類控制」的AI來管理武器。

但AI研究的先驅、加州大學柏克萊分校教授的羅素認為，問題不在於AI擁有自我意識並反抗人類，而是能力。人類恐因疏忽設置錯誤目標，讓AI無意中滅絕人類。

比如，人類設置一個能控制氣候變遷的AI系統，試圖將大氣中二氧化碳水平恢復到工業革命前的水準。經AI分析，人類活動是二氧化碳的主要來源，達成減碳目標的最好方法就是滅絕人類。

為避免滅絕發生，英國國防部限制武器使用與投射，都要有人類的同意。羅素也認為，重點是不要給AI明確目標。