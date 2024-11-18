全球大選年／民主理論大師戴雅門：民粹主義新革命 全球面臨考驗

2024年被稱為選舉年，超過70個國家舉行選舉，涵蓋全球約半數、40多億人口，選舉年壓軸的美國大選更是全球關注焦點，追求強人政治、行徑難預料的川普重返白宮，其民粹、保護主義的政策作風，以及曾稱要在上任那天當「一日獨裁者」的發言，都為全球民主增添不確定性。

聯合報獨家專訪史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）資深研究員、從事民主研究超過40年的民主理論大師戴雅門（Larry Diamond），解析今年選舉年在全球產生的效應，他更直言，擔心台灣將步上美國民粹主義後塵，包括身分認同、國家未來等議題兩極分裂化。以下為第一人稱專訪內容：

在美國大選之前，去年底到今年的許多選舉都陸續聽到一些好消息。例如波蘭的自由派反對黨在大選中勝出；反對派也在南非取得勝利，讓日益腐敗、已執政30年的非洲民族議會（ANC）失掉多數席位，不得不與民主聯盟結盟；印度總理莫迪雖然取得第三任期，但他領導的執政黨議會席次也大幅減少，許多國家都在朝更民主的方向前進，但美國卻不是。

川普不會希望美國失去台灣這個盟友，他也看到台灣的戰略價值，雖然我們仍無法確定他願意為保衛全球民主盟友付出多少、冒多大風險。

言語充滿威權、報復 連國會彈劾權都被控制

經濟狀況和移民政策是川普當選的兩大主因，美國人民普遍感覺經濟環境不佳，對現任總統拜登的執政感到不滿，尤其是就業與居住。但當選民出於政策因素投票給獨裁者時，就得承受隨之而來的包袱，美國民主制度將受到非常嚴峻的考驗。

川普的第二任期絕對比第一任期危險，雖然他在勝選後還沒有說出太威權主義的話語，但在競選期間，他的政治視野和承諾中都充斥著強烈的威權主義和報復情緒。這次選舉結果讓美國面臨非常具挑戰性的局面，因為不只川普當選總統，共和黨亦取得參議院、眾議院兩院多數席次，國會將失去制衡能力。

舉例而言，川普曾說過，他希望能以政治手段控制軍隊和公務員，讓軍方和政府人員都能完全遵循他發出的任何命令，這將危害民主制度，過去可以仰賴國會牽制，但現在國會都在川普控制中，也很難期待由川普任命的聯邦法院能對政府起到任何問責功能。

唯一制衡手段剩下彈劾，但在國會都被川普控制情況下，彈劾基本上也無法發揮作用。我們只能期待，法官、國會等體系都能尊重自己宣誓的職責，否則美國乃至全球，都將面臨前所未有的考驗。

民粹主義跨越國界 川普2.0恐帶動新革命

此外，全球的政治風氣通常會跨越國界，從較大國家擴散到較小國家，川普的民粹主義可能將在全球掀起一場新革命。他身邊有像白宮前資深顧問班農（Steve Bannon）這樣立場右翼的盟友，正試圖將民粹主義革命推向全世界；川普也與俄羅斯總統普亭、匈牙利總理奧班等強人領袖保持密切合作，明年2月德國即將舉行議會選舉，今年法國極右翼領袖雷朋在議會大選時已取得長足進展，德國選舉結果相當值得關注。

民粹主義者的特性，在於其通常需要一個明確的敵人，來證明自己的主張具正當性、足以代表人民。在國內，敵人通常是弱勢少數或政治對手，但除了國內，民粹主義者幾乎都會試圖煽動外敵威脅的恐懼，以及透過宣揚民族主義來動員人民，以取得支持。

因此，民粹主義者往往非常仇外，川普一直提倡的關稅便是一種民粹的政治手段，修正性關稅或懲罰性關稅當然合理，有助迫使他國不得違反國際貿易規則，但沒有區別的關稅只會提高國內物價。從這次選舉結果來看，在政治、社會、經濟上的仇外心理，已經融入人民的血液中，但仇外絕對不是能讓國家再次偉大的致勝法寶，仇外也永遠不會為國家帶來成功。

台灣恐步上美國後塵 「身分認同可能兩極化」

我在評估各國民主現況的時候，通常會從自由之家（Freedom House）、經濟學人智庫「年度民主指數」（Annual Democracy Index）等機構數據來評估各國民主分數，從這些數據來看，2006年是全球民主衰退開始的年份，許多低度開發國家開始失去自由，但台灣的民主分數卻逆勢提升，甚至超越了美國，也高於許多歐洲國家。

不過，我不想因為分數高，就輕描淡寫台灣的民主問題。對於台灣，我擔心在身分認同、國家未來等重大議題上的兩極化，以及台灣會在社群媒體的推波助瀾下，步上歐洲和美國的後塵。我也擔心在各政黨中，會因選舉失利就產生衝突，當我看到立法院議場上各黨派常干擾議事時，我心裡很痛苦，我希望競爭黨派之間能有更多的信任和善意。

而對於美國與台灣，我認為川普即使對台灣沒有特殊感情，他也不會希望美國失去台灣這個盟友，他更不會希望因台灣議題被中共總書記習近平羞辱，在某種程度上，川普也看到台灣的戰略價值，雖然我們仍無法確定他願意為保衛全球民主盟友付出多少、冒多大風險。

我是一個天生的樂觀主義者，我認為美國最終仍會挺身而出，就像前英國首相邱吉爾的名言：「美國人在跌跌撞撞、用盡一切選擇後，仍舊會選擇做對的事」。