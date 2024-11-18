聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

美中台關係／賴政府用4840億展現誠意 軍購先射箭再畫靶掀質疑

金融時報稱台灣正在考慮向美國提出總價值估逾150億美元（約台幣4840億元）的大規模軍購案，其中可能包括神盾驅逐艦、E-2D先進鷹眼預警機、愛國者飛彈及F-35戰機等，以此向即將上任的川普政府展現自我防衛決心。不過有台灣國安高階官員向路透社表示，未向川普政府提出任何新武器交易的具體清單，但歡迎各界對強化台灣整體防衛能力提供建議。這份清單的擬定可能是先確定金額，再編列項目，其中被點名的F-35、E-2D和神盾艦等都是台灣曾提過，但拜登政府不願出售的品項，如今再次提出，可能是希望川普政府會改變政策並予以批准。然而，軍購內容是否符合未來建軍需求，以及會不會影響國防預算安排、甚至排擠潛艦等現有國防項目，都會是問題。

亞太局勢／俄朝承諾共同防禦 美日韓緊盯防東北亞衝突失控

美國總統拜登、南韓總統尹錫悅及日本首相石破茂15日在APEC會議期間舉行三邊會談。今次峰會聚焦北韓威脅。在北韓向俄羅斯派兵到烏克蘭後，歐洲和東亞局勢已緊密相連。俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩先後批准今年6月簽訂的「全面戰略夥伴關係條約」，內容明定雙方建立共同防禦機制，如果一方遭受武力攻擊，並處於戰爭狀態，另一方將立即動員一切可用手段提供軍援，意即俄羅斯未來可能參與朝鮮半島衝突。

國際焦點／川普用人3核心要素 意在確保政權得以穩定延續

川普用人有3核心要素：年輕化、鷹派立場和絕對忠誠。首先，他挑選年輕、高曝光度的政治新秀，強調外型及傳播力，顯示經驗和能力可能是次要考量。外界質疑在這些重要職位上任用政治新秀，主要是為清除所謂深層政府。其次，川普在外交及國安兩大要職任用鷹派大將，意在穩固其強硬路線。最後，他排除部分具威脅的建制派共和黨人，選用對他忠誠的MAGA成員。這樣的布局既能讓他由上而下掌控權力，也為MAGA運動長遠的發展奠定基礎。