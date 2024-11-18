全球大選年／世界3大趨勢 令民主政治衰退

2024年是全球大選年，儘管極右翼與民粹主義最終未能在歐洲會議、英國及法國執政，卻已為多數歐洲選民接受，在歐洲生根、茁壯。另一方面，川普重回白宮，是全球貿易保護主義加劇與強人政治崛起的明證。

民主國家無法有效解決經濟與移民問題，讓強人與民粹政治崛起，世界也更加不穩與不安。

貿易壁壘讓發展中國家難以脫貧，戰亂讓移民橫流，民主國家無法有效解決經濟與移民問題，讓強人與民粹政治崛起，世界也因惡性循環更加不穩與不安。

美國民主黨 失去工人支持

美國知名政治學者法蘭西斯．福山在金融時報撰文指出，新自由主義興起後，強調自由貿易和市場力量，世界變得更加富裕，而美國工人階級卻失去工作和機會。在美國，對工人階級的關懷，也被關懷少數族裔、移民、性少數等群體所取代。

美國工人階級如今認為，偏左翼的民主黨不再捍衛他們的利益，民主黨因此失去與工人階級的聯繫，成為由高學歷人士主導的政黨，許多工人轉投共和黨。絕大多數投給川普的工人階級選民，根本不在意川普對國內和國際自由秩序構成的威脅。

疑歐派增加 歐盟力量弱化

在歐洲議會，極右翼雖整體表現不如預期，卻仍在義大利、法國與德國大有斬獲；趨勢上來看，民粹主義、民族主義及疑歐主義更在歐盟與各國獲得愈來愈多的支持。隨著各國疑歐派的領袖與政黨數量的增加，歐盟理事會各成員國立場恐將改變，愈發自掃門前雪，從而削弱歐盟政策與立法權。

在英國，由法拉吉領導的民粹右翼英國改革黨挾帶強大威脅，選前逼得保守黨在稅收與移民議題上向右轉；還是在沒有國會席次下達成的，如今改革黨拿下5個席次，影響力有望擴張。

至於中間偏左的工黨雖拿下412席，卻也被迫在移民議題上採強硬路線，認同愛國價值觀。未來只要工黨表現不佳，英國就會重演歐洲他國的劇情：民眾對民粹右翼充滿美好幻想。

在法國，左派聯盟「新人民陣線」（NFP）雖贏得最多席次（180席），但馬克宏任命巴尼耶為總理，右翼占多數的內閣陣容，象徵法國立場向右靠。由於左翼聯盟未獲得內閣39個席次中的任何一席，揚言有機會就會倒閣，巴尼耶只有爭取極右翼政黨國民聯盟的支持才能生存。同樣的，馬克宏短期內無法解散議會。這讓右翼政黨國民聯盟有機會塑造穩定與現代化的形象，在之後的選舉中擴張版圖。

全球化褪去 貿易壁壘高築

另一個趨勢則是世界貿易壁壘高築。相較於川普在首任任內祭出一刀切的關稅政策，拜登選擇性針對中國7大關鍵產業課重稅，連兩任總統告別貿易協定、擁抱關稅，象徵全球化浪潮褪去。

德國經濟研究所研究顯示，隨著川普重返白宮並提高關稅，歐盟很可能採取報復措施，導致27個國家GDP損失達1.3%。鑒於歐盟也對北京電動車課徵關稅，美歐也可能聯手加強對中立場，而歐盟為自保也可能與拉美或東南亞國家維持良好貿易關係。無論如何，一個更擁抱保護主義的世界，貧窮國家無法利用貿易投資、成長、及脫貧。

百姓日子苦 威權乘虛而入

另一個趨勢則為威權與強人政治興起。疫情讓美國經濟陷入有史以來最大萎縮，俄烏戰爭讓通膨達到40年最高點，加上2023年移民人數成長64%，川普表示國家「有時需要一個強人」，就是瞄準民主無法有效率的解決問題。

匈牙利總理奧班能執政長達14年，除個人魅力外，也利用匈牙利人民抱怨生活大開倒車，民主政體卻無力應付。特別是2015年移民危機，奧班政府通過嚴格移民政策，他也加強控制媒體，限縮異議觀點，解雇法官，改變選舉規則，讓匈牙利由民主政體轉型為「混合型選舉式威權政權」。

印尼前陸軍將領、曾迫害人權的普拉伯沃2月贏得總統大選。他利用社群軟體打造鄰家爺爺形象，洗白黑歷史。美國防大學教授阿布薩表示，讓人擔憂獨裁統治的黑暗時代將回歸。強人崛起並非印尼獨有，菲律賓前年選出民粹領導人小馬可仕，強人政治恐正回歸東南亞。