美選政軍兵棋推演／迎「川普2.0」 台灣要踮腳尖走

聯合報7日舉行美國總統大選政軍兵棋推演，其中針對美中台互動關係進行狀況推演。第1動次討論美國政權交接，想定狀況川普會以各種有效手段「讓美國再次偉大」，對地緣政治、經貿與安全造成影響；第2動次討論歐亞棋局重置，想定狀況台灣當局展現遊說參眾兩院實力，盡速同意賴清德總統出訪友邦過境美國的申請；及想定美國印太司令部邀請美日英澳四國參加「漢光41」；第3動次進一步推演台海2025年的安全情勢，及北京的可能行動。

北京很清楚，反獨過去是促統，現在反獨是「害統」，北京不會一味反獨，也許雙城論壇是今年的機會。

「川普上任後，站在風口浪尖的台灣要特別當心。」政大台灣安全研究中心副主任詹滿容說，尤其是經貿與安全方面，川普盟友馬斯克旗下公司SpaceX以地緣政治風險為由，要求相關產線撤出台灣，全球供應鏈與台灣切割的呼聲會不會持續發酵有待觀察；加上川普不斷地要求台灣支付保護費、強調台灣的半導體對美國有重大影響，在美國新局下台灣必須格外謹慎行事，「應該要踮著腳尖走」。

政大台灣安全研究中心主任劉復國說，全球化面臨的挑戰是經貿脫鉤斷鏈，但中國仍是重要製造基地，川普可能傾向去風險化，並以關稅手段向貿易夥伴施壓。美國未加入CPTPP及RCEP，自然將加劇中美貿易壓力，川普會以關稅作為武器，限制美中經濟互動，促使一些外資企業逐步撤離中國，減少地緣衝擊。這樣的地緣政治和供應鏈變動或許會引發全球經濟短期震盪，但預計在一定時間會逐漸回穩。

美國或台灣哪些行為會被中共認為是挑釁？淡江大學大陸研究中心主任張五岳說，美國只要允許賴清德過境，北京一定明確表達堅決反對，重申台灣問題是美中關係當中最重要、不容逾越的紅線，敦促美方要堅守一中原則，落實三項公報，並呼籲美國停止「打台灣牌」，強調縱容台獨，會與台海和平水火不容。

賴總統訪美 中共視為挑釁

他表示，如果美方給予賴清德的過境待遇是高規格，例如允許他經由美東大城、停留期間允許高調活動等，北京一定要強烈表達反對，並且採取實際行動，表達自身的意志與信心。近年來中國已經採取複合式手段來對付台灣，包含文攻、武嚇、經貿脅迫、法律懲處、外交打壓等多種手段齊下。此次中國方面的動作強度，相較以往預期尺度，會更高一點，因這是川普任內的第一次，必須明確地畫下自己的底線，確認美國知道其所在。

張五岳說，如果美國國會議員以慶賀賴清德總統就職周年為由，組團來台北訪問，也會採取類似的複合手段，但力度可能會比賴清德過境美國要低一些。整體強度的調整，也要看美國議員在台期間的發言。

他國參與我軍演 踩陸紅線

對於想定明年國軍漢光41號演習，可能會有美日英澳等國現役、退役將領組團參觀，並提供意見。張五岳與政大政治系特聘教授寇健文認為，如果真邀請他國參與，對北京而言，其嚴重程度將比賴清德過境更高。

近年美國積極介入我方建軍與演訓，早已不是祕密，但這些措施「不能公開」，以及「不能讓其他國家進來」，會是北京的最大重點。

如果真的發生這種狀況，中國必然重申反對「以武謀獨」、「倚外謀獨」，強調如此必然死路一條，外交上會有強烈抗議交涉，對其他國家，則會設法各個擊破。

兩岸維持溝通 避軍事意外

至於中國大陸這些反制動作，會在台灣的軍演之前還是之後舉行？寇健文認為，如果台灣或美國在事前就公開，北京必須事前就有所反應。經貿反制之類動作，可以事前就做，調動部隊採取軍事反制，可事後再做。

張五岳補充，對陸方而言，警告台灣謀獨必然死路一條的同時，必須保證事情沒有失控可能，絕對不能擦槍走火，這是第一要務。尤其北京會基於川普第一任期從未出兵海外的經驗，相信以其商人性格，不會想要打仗。因此即使共軍採取武嚇動作，也不會與台灣的軍演同時同地舉行，因為那樣太危險，可能出現意外。

總之，鬥而不破的「鬥」是主軸，「不破」是底線，必須維持溝通管道暢通，不爆發軍事意外風險。

兩岸鬥而不破 靠民間交流

張五岳說，賴政府未來將秉持一個中心兩個基本，以連任過半為中心，對中對內鬥爭是兩個基本主軸，創造抗中保台的氛圍以及清楚的藍綠分際。賴政府也會秉持鬥而不破的局面，對中國鬥，也對在野黨鬥，都是為了下一階段連任做準備。

張五岳也分析，兩岸關係面臨問題，而美中關係不確定性因素增加，川普上任後，台灣能不能持續滿足美需求？未來兩岸如何鬥而不破，民間交流是唯一的渠道，北京也很清楚，反獨過去是促統，現在反獨是「害統」，北京不會一味反獨，也許雙城論壇是今年的機會。