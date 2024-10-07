聽新聞
0:00 / 0:00
上周重點回顧
●美國副總統候選人華茲與范斯2日的辯論交鋒被形容為難得的「君子之爭」，雖然讓大家對美國民主保有樂觀期待，但對整體選情的加分效果似乎不大。
●十月驚奇一：海倫颶風重創美國東南部，造成逾百人死亡、百萬戶斷電，這次受災最嚴重的北卡羅來納和喬治亞都是關鍵州，災害應對已成兩黨總統候選人川普及賀錦麗的攻防焦點。
●十月驚奇二：以色列10月1日凌晨對黎巴嫩南部發動地面入侵，伊朗隨即朝以色列發射約200枚彈道飛彈，為自今年4月以來第二度以飛彈直攻以色列，川普痛斥拜登政府在外交軍事上無能，中東若爆發全面熱戰將衝擊賀錦麗選情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言