●美國副總統候選人華茲與范斯2日的辯論交鋒被形容為難得的「君子之爭」，雖然讓大家對美國民主保有樂觀期待，但對整體選情的加分效果似乎不大。

●十月驚奇一：海倫颶風重創美國東南部，造成逾百人死亡、百萬戶斷電，這次受災最嚴重的北卡羅來納和喬治亞都是關鍵州，災害應對已成兩黨總統候選人川普及賀錦麗的攻防焦點。

●十月驚奇二：以色列10月1日凌晨對黎巴嫩南部發動地面入侵，伊朗隨即朝以色列發射約200枚彈道飛彈，為自今年4月以來第二度以飛彈直攻以色列，川普痛斥拜登政府在外交軍事上無能，中東若爆發全面熱戰將衝擊賀錦麗選情。