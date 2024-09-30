聽新聞
0:00 / 0:00

硝煙不止／真主黨通訊裝置爆炸 全球化最後稻草

聯合報／ 記者呂俊儀／綜合報導

真主黨通訊裝置爆炸加速逆全球化發展，關鍵產品未來只會信任陣營盟友，讓供應鏈將更兩極？對產業界來說，這樣的趨勢是現在進行式，從川普第一任美國總統時高喊美國製造，鴻海響應赴威斯康辛州設廠，拜登時代祭出晶片法案，台積電宣布亞利桑那州投資，都得到印證。

地緣政治因素 世界兩極化

「一定會！」知識力專家社群創辦人曲建仲（曲博）直言，地緣政治讓供應鏈兩極化已經發生，企業基於商機會配合美國，未來10年中國大陸不會好。他認為，各國會選擇對自己最有利，目前就是選擇站中間，因為要做生意賺錢。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，中東地緣政治局勢升高，美中角力在這地區也看得到。近來阿拉伯國家想發展主權AI，美方也藉此拉攏，承諾提供輝達晶片給沙烏地阿拉伯。

回顧過去，美中關係也曾經很不錯，美方仰賴大陸低成本產品，不過2014年左右，中國大陸進入半導體領域，加上川普當選總統後，推波助瀾，地緣政治角力從政治、經濟甚至到人民層面蔓延，仇中氣氛瀰漫。

就半導體而言，美國掌控相關優勢，大多業者都站在美方，而下游電子製造供應鏈，雖如蘋果仍仰賴鴻海在中國大陸的生產基地，但也逐漸往墨西哥、東南亞等中國大陸以外進行生產基地移轉。

劉佩真認為，台灣布局在中國大陸半導體製造市場占比不大，在地緣政治氛圍下，政府過去開放先進製程N-1世代可赴海外投資，但如台積電2021年南京再擴廠後，「默契」上可能不會再有投資案。

這次以色列與真主黨衝突，加上呼叫器爆炸事件，牽扯到台廠，劉佩真說，台灣與以色列半導體貿易占比低，主要在新創上的交流多。曲建仲認為，呼叫器事件台灣廠商只是背鍋，算是插曲，不會對台商有影響。

供應鏈慢慢切 台灣有紅利

劉佩真認為，供應鏈兩極化情況是一步一步來，不會是一刀切，因為美方也了解現階段無法根除，會從高階、先進產品先切，再慢慢往下擴到中階產品以下。台灣在這階段或許還享有中國大陸累積庫存擴大採購的紅利。不過，台灣只能被動，不能觸及兩方紅線，只能走一步算一步。

若從半導體來看，台積電技術前瞻，布局上比較沒顧慮，但像三星、海力士就比較有包袱。且台積電內部管控上也會小心，避開敏感的自駕車、尖端晶片等領域。

美持續去中化 設備廠受惠

曲建仲強調，短期上，美國還是會持續要求供應鏈搬離中國大陸，長期則可能需要10年才搬（生產線移轉）得完，也因此東南亞、印度、非洲、南美洲這些國家地區會蓬勃發展，尤其，一些設備無法搬移，就會採購新的，設備廠最受惠。

資誠所長周建宏曾表示，「2024台灣企業領袖調查」中，39%台灣企業領袖認為營運持續受到地緣政治衝突威脅。今年不但是全球超級選舉年，影響全球4成人口，中東硝煙、紅海危機，加上大國科技戰持續進行，政治情勢愈趨複雜，迫使供應鏈從長鏈變短鏈，即使成本上升，為降低供應鏈風險，在地採購、生產、銷售已成為企業領導者必備選項。

半導體 台積電

延伸閱讀

真主黨領袖遇襲身亡 可能接班人選受矚…神似納斯拉勒助掌權

擊斃真主黨領袖後…以色列發動新一波攻勢 再度空襲貝魯特南郊據點

連環引爆通訊裝置、暗殺真主黨領袖 凸顯以色列滲透無孔不入

真主黨領袖喪生後「多國呼籲停火」 伊朗要求安理會召開會議

相關新聞

硝煙不止／美大選利益掛帥 以攻黎有恃無恐

呼叫器連環爆炸後，有個常識性的說法是，以色列希望透過擴大攻擊，對真主黨達到威嚇效果，要他們從以巴邊境撤退，保障以境北部居...

硝煙不止／戰爭周年 以哈停戰無期 加薩成煉獄

以色列與哈瑪斯於2023年10月爆發衝突以來，慘遭戰火蹂躪近一年的加薩許多地方已成為廢墟。戰爭奪走逾4萬名巴人性命，加薩...

硝煙不止／戰火擴大 中東各方自有盤算

以色列和哈瑪斯去年10月7日開戰，如今已將屆一年，至今戰火未歇，中東各方自有算計。

國際周報

日本自民黨總裁（黨主席）選舉結果27日出爐，現年67歲的石破茂在第二輪投票中，以215票擊敗獲得黨內大老麻生太郎背書的經濟安全保障擔當大臣高市早苗，第5度參選後終於走向首相大位。

硝煙不止／真主黨通訊裝置爆炸 全球化最後稻草

真主黨通訊裝置爆炸加速逆全球化發展，關鍵產品未來只會信任陣營盟友，讓供應鏈將更兩極？對產業界來說，這樣的趨勢是現在進行式...

金磚戰略／營運狀況不斷 金磚銀行缺乏國際存在感

金磚國家機制在對抗美元霸權方面最具體成果之一，當屬於2014年成立的「新開發銀行」（簡稱NDB）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。