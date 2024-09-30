硝煙不止／真主黨通訊裝置爆炸 全球化最後稻草

真主黨通訊裝置爆炸加速逆全球化發展，關鍵產品未來只會信任陣營盟友，讓供應鏈將更兩極？對產業界來說，這樣的趨勢是現在進行式，從川普第一任美國總統時高喊美國製造，鴻海響應赴威斯康辛州設廠，拜登時代祭出晶片法案，台積電宣布亞利桑那州投資，都得到印證。

地緣政治因素 世界兩極化

「一定會！」知識力專家社群創辦人曲建仲（曲博）直言，地緣政治讓供應鏈兩極化已經發生，企業基於商機會配合美國，未來10年中國大陸不會好。他認為，各國會選擇對自己最有利，目前就是選擇站中間，因為要做生意賺錢。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，中東地緣政治局勢升高，美中角力在這地區也看得到。近來阿拉伯國家想發展主權AI，美方也藉此拉攏，承諾提供輝達晶片給沙烏地阿拉伯。

回顧過去，美中關係也曾經很不錯，美方仰賴大陸低成本產品，不過2014年左右，中國大陸進入半導體領域，加上川普當選總統後，推波助瀾，地緣政治角力從政治、經濟甚至到人民層面蔓延，仇中氣氛瀰漫。

就半導體而言，美國掌控相關優勢，大多業者都站在美方，而下游電子製造供應鏈，雖如蘋果仍仰賴鴻海在中國大陸的生產基地，但也逐漸往墨西哥、東南亞等中國大陸以外進行生產基地移轉。

劉佩真認為，台灣布局在中國大陸半導體製造市場占比不大，在地緣政治氛圍下，政府過去開放先進製程N-1世代可赴海外投資，但如台積電2021年南京再擴廠後，「默契」上可能不會再有投資案。

這次以色列與真主黨衝突，加上呼叫器爆炸事件，牽扯到台廠，劉佩真說，台灣與以色列半導體貿易占比低，主要在新創上的交流多。曲建仲認為，呼叫器事件台灣廠商只是背鍋，算是插曲，不會對台商有影響。

供應鏈慢慢切 台灣有紅利

劉佩真認為，供應鏈兩極化情況是一步一步來，不會是一刀切，因為美方也了解現階段無法根除，會從高階、先進產品先切，再慢慢往下擴到中階產品以下。台灣在這階段或許還享有中國大陸累積庫存擴大採購的紅利。不過，台灣只能被動，不能觸及兩方紅線，只能走一步算一步。

若從半導體來看，台積電技術前瞻，布局上比較沒顧慮，但像三星、海力士就比較有包袱。且台積電內部管控上也會小心，避開敏感的自駕車、尖端晶片等領域。

美持續去中化 設備廠受惠

曲建仲強調，短期上，美國還是會持續要求供應鏈搬離中國大陸，長期則可能需要10年才搬（生產線移轉）得完，也因此東南亞、印度、非洲、南美洲這些國家地區會蓬勃發展，尤其，一些設備無法搬移，就會採購新的，設備廠最受惠。

資誠所長周建宏曾表示，「2024台灣企業領袖調查」中，39%台灣企業領袖認為營運持續受到地緣政治衝突威脅。今年不但是全球超級選舉年，影響全球4成人口，中東硝煙、紅海危機，加上大國科技戰持續進行，政治情勢愈趨複雜，迫使供應鏈從長鏈變短鏈，即使成本上升，為降低供應鏈風險，在地採購、生產、銷售已成為企業領導者必備選項。