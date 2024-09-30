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硝煙不止／美大選利益掛帥 以攻黎有恃無恐

聯合報／ 本報記者郭崇倫
美國國務卿布林肯（左）8月19日在特拉維夫會晤以色列總統赫佐格（右）。以哈戰爭爆發近一年來，布林肯十度訪問中東，仍無法促成以哈停戰。（法新社）
美國國務卿布林肯（左）8月19日在特拉維夫會晤以色列總統赫佐格（右）。以哈戰爭爆發近一年來，布林肯十度訪問中東，仍無法促成以哈停戰。（法新社）

呼叫器連環爆炸後，有個常識性的說法是，以色列希望透過擴大攻擊，對真主黨達到威嚇效果，要他們從以巴邊境撤退，保障以境北部居民的安全，但是這個說法輕忽了中東以牙還牙的政治文化。

呼叫器事件只是開端

環顧以色列的威脅，其實加薩的哈瑪斯不是以色列的對手，隨時都可以大軍壓境解決，黎巴嫩南部的真主黨才是以色列的勁敵。

真主黨不可能屈服於以色列，而以色列也深知數千人受傷，只會激起真主黨的仇恨，果然真主黨在兩天之後，驚魂甫定，即動用數以百計的火箭與無人機，對以色列報復。

所以另一個比較符合邏輯的判斷是，呼叫器與無線電攻擊之後，真主黨的回應，本在以色列的算計之內，等到真主黨大規模的回擊之後，果然22日以色列戰機大舉出動，24小時內空襲黎巴嫩境內逾1300個目標，造成超過500人死亡，這才是以色列攻擊真正的開始。

以研判雙方必將開打

真主黨經過伊朗裝備訓練，又經過敘利亞內戰的戰場試煉，是萬人勁旅，又有10萬枚以上的火箭與飛彈，對以色列安全威脅至鉅。

以色列總理內唐亞胡與軍方高層心知肚明，與真主黨必有一戰，但一年前，哈瑪斯發起恐攻，真主黨一直很小心，只有小規模的配合攻擊，不讓自己捲入戰火，以色列師出無名，又有美國施壓，不得擴大地區衝突，期間雖然幾次刻意炸死真主黨領導人，但真主黨蓄意壓抑，不令挑撥得逞。

現在加薩戰事已告尾聲，以色列勻得出戰力，全面對付真主黨，所以才按下紅色按鈕，啟動數千個呼叫器炸彈，這個時機是經過精心考慮的，不只是避免備多力分，更是等到美國總統選舉進入最後兩個月。

美國向來就有兩黨一致支持以色列安全的政治共識，加薩戰爭涉及巴勒斯坦議題，美國一味支持以色列，引發國內阿拉伯裔與年輕選民的反感，但是黎巴嫩衝突，在美國相對無感，大家只覺得真主黨是恐怖團體，兩黨競相支持以色列將其剿滅，這就是內唐亞胡在等待的美國政治空檔。

美方和平計畫遭破局

空襲之後的下一步是什麼？目前以色列國防軍第三師，已經待命預備進入黎巴嫩南部，外界猜測，可能是要開闢15哩的邊界緩衝地帶，讓真主黨的短程火箭，不致打到以色列北部，但是過去幾次入侵黎巴嫩的經驗，以軍莫不灰頭土臉退出，內唐亞胡不能不考慮。

美國這段時間以來，當然察覺以色列與真主黨矛盾正在升高，原來的計畫，是加速埃及與卡達推動的停火人質協議，讓以色列與哈瑪斯的和平協議，能夠帶動以色列與真主黨的休兵，然而18日以黎衝突一開始，人在開羅的國務卿布林肯，當下就知道，和平已經無望。

美軍罕見派出雙航艦

美國其後的反應，不是對以色列施壓，反而是增派部隊，除了戍守阿拉伯灣的林肯號航空母艦，杜魯門號航艦、兩艘驅逐艦和一艘巡洋艦，已在23日從諾福克軍港啟航，名義上是前往歐洲進行定期部署，但實際上，美國罕見派出雙航艦，為了就是護衛以色列的安全，這是選舉期間，美國政府只能有的政策反應。

以哈衝突一年 中東戰火蔓延 製表／林雨荷、蔡佩蓉 圖／聯合報提供
以哈衝突一年 中東戰火蔓延 製表／林雨荷、蔡佩蓉 圖／聯合報提供

以色列 美國 黎巴嫩

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