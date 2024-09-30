亞太局勢／石破茂登自民黨總裁 台日交流有望更密切

日本自民黨總裁（黨主席）選舉結果27日出爐，現年67歲的石破茂在第二輪投票中，以215票擊敗獲得黨內大老麻生太郎背書的經濟安全保障擔當大臣高市早苗，第5度參選後終於走向首相大位。

石破茂因長期耕耘國防議題而被譽為「安保通」，曾提議建立「亞洲北約」，以應對來自中國大陸和北韓的安全威脅。在美日同盟方面則認為，東京應在美軍駐日部署上擁有更多發言權，呼籲美日安全聯盟關係能更加平等。

台日互動交流也有望更加密切。他上月訪台時就曾提及台日已達成共識，希望能提升兩方交流頻率，可能以幾個月一次為單位，針對如何確保區域安全穩定、提升嚇阻力等議題進行討論。

國際焦點／以黎戰火擴大 伊朗態度保留

通訊裝置連環爆事件將以色列和黎巴嫩真主黨推向全面開戰邊緣，以色列持續對黎巴嫩發動空襲，更矢言沒有停火這回事，「我們會打到贏為止」。由於以色列公開談論可能對黎巴嫩南部展開地面入侵，美國總統拜登已就全面戰爭的風險提出警告，五角大廈也證實對中東少量增兵，數十名美軍已被部署到賽普勒斯，為可能的撤離行動做準備。

美中台關係／共軍向太平洋射導彈 展現核報復實力

中共解放軍25日上午8時許朝太平洋公海發射一枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，為中國大陸暌違44年再次朝太平洋方向試射洲際彈道導彈。此次不若以往在境內進行，被各界視為極度不尋常的舉動。

中國大陸這次的發射，從技術上來看有其需求，過去從東往西打，無法完全測試飛彈性能，例如地球轉動、磁場等影響，現在若要做戰場上的戰備準備，就必須從西往東打，才能得到更真實的數據。