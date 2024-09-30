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硝煙不止／戰火擴大 中東各方自有盤算

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

以色列和哈瑪斯去年10月7日開戰，如今已將屆一年，至今戰火未歇，中東各方自有算計。

以色列重創哈瑪斯後，看似企圖進一步除掉黎巴嫩真主黨以及伊朗等對手，哈瑪斯力圖保住政權，伊朗和真主黨則要設法恢復對以色列的嚇阻力，同時避免全面開戰。

伊朗 避免全面戰爭

伊朗代理人團體真主黨9月遭逢通訊設備爆炸和大型空襲，中東大戰看似一觸即發，但追根究柢，全面戰爭並非伊朗和其代理人的本意。若與以色列展開正規戰爭，很可能升級成與美國的直接衝突，造成德黑蘭無法承擔的代價。

在中東，伊朗採用「前進防衛」策略抵禦美國、以色列，相繼支持真主黨、葉門叛軍青年運動、伊拉克民兵組織及敘利亞總統阿塞德政權。

伊朗的安全體系，目標是用盡一切避免全面戰爭重演。1979年伊朗伊斯蘭革命後，與西方決裂，伊拉克在西方支持下侵略伊朗，據信近100萬名伊朗人命喪戰火。

過去，伊朗採取「混合戰」，即長期但低強度的消耗戰、戰術性攻擊及間接衝突。然而，去年的哈瑪斯突襲讓「混合戰」時代告終，潛在的正規戰爭山雨欲來。

卡達半島電視台9月報導，當前伊朗將維持「戰略耐心」，守住其紅線，包括油氣設施等經濟命脈、領土完整性和國家元首安全等。報導並指，德黑蘭正需要新的思維和大量資源來設定下一步行動，這可能是為何儘管以色列多次挑釁，伊朗仍克制未升級戰事。

真主黨 恢復嚇阻力

對於真主黨，以色列也持續挑釁，包括轟炸平民所在地區、炸死真主黨領袖納斯拉勒等。澳洲廣播公司（ABC）9月報導，當前真主黨必須挽回顏面並尋求恢復一定嚇阻力，遏制未來以色列攻勢。

真主黨去年10月8日即開始對以色列發射火箭，最初目標很清楚：分散以色列軍事和情報資源、力挺巴勒斯坦，遵循伊朗代理人網絡聯合對抗美、以的策略。已故真主黨領袖納斯拉勒去年11月演說時，即透露該團體策略，聲稱其攻勢已造成恐慌，並讓美、以害怕戰爭擴大。但貝魯特智庫卡內基中東中心的真主黨專家阿里說，當前事態應是真主黨始料未及。

他表示，該團體多數戰略武器、對領導階層的信心和從事戰爭的能力，都正在以色列的攻勢下被重新定義。

沙國 藉機強化形象

中東國家埃及、卡達則和美國致力促成加薩停火協議。埃及總統塞西已疾呼國際社會盡力阻止形勢升溫。真主黨呼叫器爆炸案後，沙烏地阿拉伯掌握實權的王儲穆罕默德．沙爾曼9月18日更明確表態，先要有獨立的巴勒斯坦國，才會與以色列關係正常化（建交）。

德國之聲8月報導，加薩戰爭已讓中東威權領袖能擦亮自身形象，並捍衛阿拉伯民族榮耀。喬治華盛頓大學政治與國際事務教授林奇曾指，阿拉伯領袖奉行「現實政治」，常用服務巴人利益、捍衛阿拉伯榮耀等外衣，來包裝最赤裸的自利舉動。但他提醒，要維持權力，還要關注民眾不滿的潛在來源。波灣以外阿拉伯國家幾乎都面臨經濟問題。

以色列 伊朗 真主黨

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