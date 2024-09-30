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硝煙不止／戰爭周年 以哈停戰無期 加薩成煉獄

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
巴勒斯坦人6月29日騎車經過加薩走廊北部拜特拉希亞，當地已被以軍砲火炸成廢墟。 （法新社）
巴勒斯坦人6月29日騎車經過加薩走廊北部拜特拉希亞，當地已被以軍砲火炸成廢墟。 （法新社）

以色列哈瑪斯於2023年10月爆發衝突以來，慘遭戰火蹂躪近一年的加薩許多地方已成為廢墟。戰爭奪走逾4萬名巴人性命，加薩6成建築毀損，68%公路被破壞，民眾流離失所，供水、排汙等基礎設施嚴重破壞，僥倖活下來的巴人四處逃命，生活在缺水缺糧、疾病蔓延的惡劣環境。而且，停戰仍遙遙無期。

加薩這片土地原本有240萬居民，砲火奪走4萬多人生命，並導致9萬多人受傷，高達9成人口流離失所。

當地居民不但被剝奪食物、醫療用品和潔淨用水，還不斷收到以色列一再發出的疏散令，讓他們總是四處逃命。

目前加薩仍在以色列封鎖下，許多食物只能透過人道救援組織車隊運入，但遠遠不夠。聯合國7月的報告說，至少49.5萬加薩人口面臨極端缺乏食物的危機，更多人營養不良。

以哈戰爭周年死傷與損失 製表／江昱蓁 圖／聯合報提供
以哈戰爭周年死傷與損失 製表／江昱蓁 圖／聯合報提供

缺乾淨水 小兒麻痺現蹤

供水系統嚴重破壞，大多數人沒有乾淨的飲用水，只能仰賴水車送水，汙水排放系統也被毀。聯合國兒童基金會（UNICEF）說，加薩許多民眾生活在髒亂環境中，導致腹瀉、皮膚病等疾病蔓延。由於戰亂無法接種疫苗加上衛生問題，加薩8月通報25年來第一個小兒麻痺病例，這種病毒最常透過汙水和受汙染的水傳播。

加薩當局統計，戰爭導致加薩近17萬棟建築毀損，約占加薩所有建築的6成。加薩510間學校中，達85%、477間遭破壞，數十萬學童處於失學狀態。

發電廠、醫療系統癱瘓

加薩的發電廠、抽水站及警局皆無法營運，醫療系統也陷入半癱瘓。

目前加薩的36間醫院中，僅剩16間仍運作中，但醫療物資嚴重不足。

儘管以色列軍事行動除掉哈尼雅在內的數名哈瑪斯領導人與上千名戰士，讓哈瑪斯治下的大片土地化作焦土，重創其實力；但哈瑪斯並未徹底瓦解，以色列仍難以完全控制加薩。

美國紐約智庫外交關係協會研究員霍夫曼認為，以色列對哈瑪斯的攻擊，造成的是「嚴重但並非毀滅性的打擊」。

經濟萎縮 恢復需數十年

真正遭受打擊的是加薩經濟活動。由於加薩被長期封鎖，當地經濟在戰前就已陷入混亂。

戰前加薩已有3分之2人口陷入貧窮，4成5勞動人口失業。戰爭開打後，失業率很快飆破8成。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）近日報告指出，加薩的經濟規模已萎縮至戰前的6分之1，恐需數十年才得以恢復至戰前水平。

儘管如此，巴勒斯坦政策與調查研究中心6月民調仍顯示，加薩仍有48%受訪者認為哈瑪斯最終會擊敗以色列。哈瑪斯和以色列仍想毀滅對方，成為戰火蔓延的主因。

聯合國秘書長古特瑞斯說，這場衝突帶來的死亡與破壞，是他任職7年來見過最嚴重的。但透過提供維和部隊來發揮影響力恐「不切實際」，「問題在於各方是否接受，特別是以色列是否接受」。

以色列 哈瑪斯 聯合國

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