遼寧艦出海美日台警戒 是否參加中俄軍演掀關注

共軍航艦遼寧號航經台灣東北海域、更一度駛入日本鄰接區，引發美日台三方警戒，這是遼寧艦自2023年1月返港以來首度進入西太平洋。和山東號與福建號相比，遼寧號的戰力較低，主要作為訓練艦使用，這次出海看起來沒有太多政治意涵，但如果它參與中俄聯合軍演，將是首次有中國航艦參與，值得注意。

遼寧艦前身是蘇聯的庫茲涅佐夫元帥級航母次艦，1998年澳門創律集團購入後送回國改裝，於2012年9月正式交付海軍，為中國大陸首艘航艦，2016年11月解放軍宣布遼寧號航艦戰鬥群已具備作戰能力。遼寧艦全長306.5公尺、寬約70.5公尺，滿載排水量6.6萬噸，以蒸汽輪機作為主要動力系統，艦首採用滑跳甲板，可搭載24架殲-15戰鬥機及十餘架直升機。

仙賓礁衝突暫時落幕 拜登政府不願影響美國大選

菲律賓海警9701號船在南海南沙群島仙賓礁滯留近5個月後，於14日撤離並返回巴拉望島港口。菲律賓沒有要求美國按照共同防禦條約提供支持，美國也沒有主動提出，最終仙賓礁事件以菲律賓讓步告終，被視為中國大陸一大勝利。中菲美三方此前曾密切磋商，降低誤判或衝突的風險，尤其是美國大選在即，拜登政府不願「中國因素」成為影響選舉的議題。

通訊裝置爆炸37人死 以色列宣告戰爭進入新階段

黎巴嫩真主黨所使用的通訊呼叫器及對講機在全國多地發生集體爆炸，導致至少37人死亡、逾3500人受傷，幕後黑手直指以色列。

美國不樂見衝突擴大，但停火協議仍卡關，現階段無力阻止事態惡化只能被動應對。以色列的主要擔憂是美國可能會停止軍事援助，不過考量到選舉期間猶太人對美國政壇的影響，以及美國國內親以色列的力量，這種情況發生的可能性並不高，但要特別留意美國反戰或反猶太勢力，一旦示威再起，將可能影響賀錦麗的選情。