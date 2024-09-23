金磚戰略／不只經濟誘惑 加入金磚 擴大國際影響力

2024年1月1日，在沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、伊朗、衣索比亞正式加入後，金磚國家成員從原本的5國擴增為10國。俄羅斯衛星通訊社指出，這使得金磚集團擴大在非洲、中東和波斯灣地區的影響力。

隨後又傳出，泰國、馬來西亞、土耳其等國正式申請加入。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃日前表示，加入金磚國家合作機制的申請「數量巨大」，有幾十份。今日俄羅斯（RT）報導，委內瑞拉、塞內加爾、古巴、哈薩克、白俄羅斯、巴林、巴基斯坦等國也提交申請。

為何想加入金磚機制？馬來西亞總理安華上個月初出席在俄羅斯海參崴舉行的東方經濟論壇時表示，這有助於鞏固馬來亞西與俄羅斯和「全球南方」間的關係。

土耳其盼連結東西方

而在眾多有意加入金磚的國家中，又以土耳其最引人矚目。法新社指出，如果被接納，土耳其將成為金磚國家中第一個北約成員國，但金磚國家集團卻被視為是制衡西方主導的全球秩序的一股重要勢力。

土耳其總統厄多安8月31日在伊斯坦堡發表講話時強調，「如果土耳其同時發展與東、西方的關係，就能成為強大和受尊敬的國家。」

據彭博等外電報導，厄多安2018年就首度表達了土耳其希望加入金磚國家的願望，但該議題隨後遭到擱置。

今年初，土耳其決定將「加入金磚」列為國家重大戰略規畫。土耳其外交部長菲丹今年6月訪問中國大陸時也再度向北京表態稱，土耳其希望加入金磚國家，這是土耳其除了加入歐盟之外的「良好替代選擇」。

各國藉機表達自主性

為何會有這麼多國家選擇加入金磚集團？來自馬來西亞的政大國關中心訪問學者胡秋萍（Chiew Ping Hoo）表示，近期申請加入的泰國和馬來西亞，看到的其實金磚國家帶來的經濟利益。馬來西亞和中國、俄羅斯持續有貿易往來，即使是該國較不熟悉的巴西、印度和南非，也能藉此平台在貿易和外交方面加深雙邊關係。

2022年俄烏戰爭爆發後，不少國家出於能源安全等方面考量，並沒有明顯地選邊站，依舊與俄羅斯維持著一定的關係。胡秋萍指出，參與金磚集團機制成為這些國家表達自主性的平台，而這也讓中俄更有自信金磚可以成為美國和西方世界以外的替代方案。

尋有利清算支付系統

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣也指出，從經濟安全的角度來看，各國出於自身利益，都在尋找對自己國家有利的清算支付系統加入。金磚集團能夠提供這些開發中國家或反美國家另一個選項。加上早前美國升息，各國美元債負擔因此加重，很多國家藉機轉向願意提供經濟支援的中國，中國也順勢藉此搭台，歡迎更多國家加入金磚集團。

面對愈來愈多國家有意加入金磚，俄羅斯外交部長拉夫羅夫早前曾表示，金磚國家已經以壓倒性多數投票決定，暫時停止擴員，以便「消化」新成員國的加入。

不過，俄羅斯副外長里亞布科夫隨後稱，金磚國家目前正在制定成員國加入的新標準。

如何處理金磚國家機制進一步擴員的問題，預期也將會是下個月金磚峰會另一項重點議題。