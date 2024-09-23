金磚戰略／俄烏僵局未解 自陷政經困局

在今年金磚峰會官網上，俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯在2024年擔任金磚國家主席國的口號是「加強多邊主義，促進全球公正發展和安全」。身為主辦國，俄羅斯將繼續在政治與安全、經濟與金融、文化與人文等三個關鍵領域全面推動金磚國家夥伴關係。

普亭指出，俄羅斯還將專注加強成員國外交政策協調，共同有效應對國際和區域安全穩定面臨的挑戰和威脅。保障能源與糧食安全，提升金磚國家在國際貨幣體系中的作用，擴大金磚國家金融合作。同時促進各領域交流，及公民社會等合作。

若此時金磚國家組織還能持續擴員，以及有更多其他國家高層到場，等於是向歐美宣示制裁是沒有用的。

普亭還提到，金磚國家吸引愈來愈多支持者和志同道合國家。在促進新參與者和諧地融入金磚國家機制之餘，俄羅斯也會考慮許多其他國家（約有30個）準備以某種形式加入金磚國家多層次議程的程度。為此，俄羅斯將開始研究新一類金磚國家夥伴國的模式。

莫迪是否出席 各界關注

除了今年金磚主席國俄羅斯公布的優先關注議題外，台大政治系教授張登及認為，將在下個月登場的金磚峰會還有幾個觀察重點：一是金磚國家組織的擴員；二是安全議題；三是國際秩序。

此外，還要注意印度總理莫迪屆時是否親自出席峰會，因為這將攸關著俄國的面子。

在張登及看來，此次峰會對普亭來講，想要達到的目標當然是藉此對外宣告俄羅斯並沒有被孤立，俄國在新興國家以及所謂的「全球南方」還是有很大的影響力。

廣邀各國 普亭要拚面子

中國駐俄羅斯大使張漢暉9月初已經向俄羅斯衛星通訊社明確表示，大陸國家主席習近平確定出席10月喀山舉行的金磚國家峰會，並與普亭在峰會期間舉行會談。

除金磚現有10個會員國外，普亭9月3日訪問蒙古國時，也當面邀請非會員國的蒙古國總統呼日勒蘇赫參加今年的金磚國家領導人會晤。俄羅斯媒體報導，呼日勒蘇赫已接受這項邀請。

南美洲國家玻利維亞外交部長賽琳達．索薩日前受訪時也表示，玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）也接受了出席喀山金磚國家峰會的邀請，並確認他將會參加。

峰會日期逼近，俄羅斯正廣邀包括非金磚會員國的其他友好國家領導人出席10月的喀山峰會。張登及指出，俄羅斯當前主要困境就是被封鎖，普亭當然會想靠10月峰會讓自己臉上有光。

俄國經濟 恐怕接近崩潰

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授陳松興則認為，俄國經濟實際上已接近崩潰邊緣，這從俄羅斯最大的財富貢獻者—俄國天然氣公司目前已呈現嚴重虧損狀態即可看出。因此俄羅斯提出的前述許多構想，希望藉由這次峰會能在更多領域與金磚會員國展開合作，但這些構想目前看來基本上都還處於初步階段。