全球氫能發展…美日韓競氫能 陸爭搶第一

全球最大的氫氣生產和消費國是中國大陸。北京制定至2035年的中長程計畫，目標2025年實現5萬輛氫燃料電池車輛上路，並建造多座加氫站。

氫氣燃燒產物是水，被視為實現淨零排放的助力。中技社今年3月的報告指出，全球截至去年7月已有44國設置氫能戰略圖。但氫氣大多需要人工製造，低碳氫能的商業市場也尚在萌芽，其發展有賴補助或政策誘因。日本被視為最積極發展氫能技術的國家，南韓、中國大陸及歐美也紛投入，以期提供長途運輸、鋼鐵等較難減排產業低碳供能選項。

多人工製造 綠氫唯一「氣候中和」

根據國際可再生能源機構（IRENA），氫氣不算是能源，而是「能量載體」。世界經濟論壇網站說明，氫雖然是宇宙最簡單且最豐富的元素，但在地球上，氫很少作為氣體存在，需要從其他物質分離出來。天然氫偶爾可在地底尋獲，但能加以提取的可行方式很少，因此專家會設法用人工製造。

但氫氣製造方式不一而足，有些方式可能產生大量碳排。依據氫氣生產過程的排放量高低，產出的氫主要可分為「灰氫」、「藍氫」和「綠氫」。最常見的是使用天然氣「蒸氣重組」製成灰氫，此過程會產生碳排。若再將產生的碳排加以捕捉存，就成為相對低碳排的「藍氫」。使用再生能源來電解水而產生的氫氣即是「綠氫」，被認為是唯一「氣候中和」的氫能。國際能源總署（IEA）指出，低排放的氫氣產量占2022年所有氫氣產量比率還不到1%，不過比起2021年增加5%。

日韓汽車業積極 聚焦氫氣燃料電池

各國氫能技術發展上，氫氣製造的科技是重點之一。2011年至2020年氫能相關國際專利家族（IPF）件數上，與生產氫氣相關的科技占了多數。轉以低排放方式製氫，已蔚為趨勢。

若以國家地區分，日本在前述時期占所有氫能相關IPF申請的24%，高於南韓的7%和中國的4%。以運輸業來說，汽車業的相關IPF申請數成長最多，聚焦的是製造能驅動車輛的氫氣燃料電池，日韓的汽車業者在這方面可算佼佼者。

財團法人中技社報告指出，日本在氫能相關技術、基礎建設建置速度和相關應用的規畫與發展上，是世界最具規模的國家。日本在2017年就制定氫能基本戰略，點出9大關鍵科技並決定在未來15年投入逾15兆日圓（約台幣3.3兆元）。

日本也以2040年為期，提升氫氣使用量到1200萬噸。去年更新的氫能戰略圖也設定「低碳氫」在生命周期內的碳排標準。

至於南韓，2019年時任總統文在寅發布直至2040年的氫能戰略圖，欲以國家資源大力推動各種氫應用技術。中央社報導，南韓後來並在2021年實施氫能專法「氫經濟促進及氫安全管理法」，該國國會去年3月更通過租稅特例限制法修法，將氫能相關技術設施及電動車製造設施等，納入可享租稅減免優惠的範圍，減免額最高可達投資金額35%。

目前全球最大的氫氣生產和消費國則是中國大陸。北京就氫能產業發展制定了2021年至2035年的中程、長程計畫，目標在2025年實現5萬輛氫燃料電池車輛上路，並建造多座加氫站。中國也放眼在2025年，將使用可再生原料資源的製氫量達到10萬噸至20萬噸。

美國潔淨氫戰略 目標綠氫年產1000萬噸

亞洲之外，美國和歐洲也正在發展氫能。中技院報告指出，美國能源部在2002年就發布過國家氫氣發展路線圖。現任拜登政府去年6月也再發布國家潔淨氫戰略和路線圖。今年3月美國能源部宣布，將提撥7.5億美元資金用於24個州的52項計畫，希望幫助達成路線圖設立的目標，包括在2030年底前，綠氫年產能達1000萬噸。

歐洲方面，中技院指出歐盟各國2008年即發表歐洲氫能路線圖。2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，歐盟同年5月提出REPowerEU計畫；歐盟的氫能策略和前述計畫提供全面的框架，支持可再生和低碳氫氣採用。