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國際周報

聯合報／ 本報記者郭崇倫、記者許珮絨整理

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

美中台關係／美中軍事溝通互動增多 聚焦南海局勢

今年以來美中兩軍之間的溝通與互動明顯增多，11日美國印太司令部司令帕帕羅與解放軍南部戰區司令吳亞南，舉行近兩年來首次戰區指揮官級視訊通話，以穩定美中軍方關係，降低在南海等熱點地區發生誤判或衝突的風險。美國派出國防部副助理部長蔡斯，出席12日至14日在北京舉行的第11屆香山軍事論壇，則是兩國重新開始軍事接觸的另一跡象。

此次美中指揮官會談正是與中國大陸與菲律賓的一連串摩擦有關。美方亟欲重啟軍事對話是擔心誤判導致擦槍走火的風險，雙方需要有一個及時溝通的管道來降低緊張局勢；不過從中方的角度來看，這完全是一個政治性的決定，大陸考慮到目前政治氣氛較為和緩的情況下願意配合。

亞太局勢／教宗亞太之旅 中梵互動升溫台梵邦交受關注

87歲的天主教教宗方濟各的12天亞太之旅，是其就任11年以來時間最長及旅途最遠的海外訪問。梵蒂岡近年積極尋求與中國政府對話，中梵互動升溫，最受關注的是台梵邦交的存續危機。梵蒂岡是台灣在歐洲的唯一邦交國，如果中國大陸同意教廷成立常設辦事處，甚至讓教宗訪問中國，就意味可能建交；不過最大障礙還是在愛國教會，其神職人員和信徒長久以來持有一定的立場，中梵會不會走到建交那步還很難說。

國際焦點／辯論後賀錦麗支持率微升 領先川普5個百分點

美國總統候選人賀錦麗與川普辯論會後，儘管各界多認為賀錦麗表現優於川普，但有分析提醒，辯論勝利不一定會轉化為選票。路透／易普索（Reuters／Ipsos）12日公布民調顯示，賀錦麗支持率微幅上升至47%，領先川普5個百分點，超過前次在8月21日至28日調查的4個百分點。賀錦麗這波領先態勢能持續多久還有待觀察。從2016年川普選贏來看，賀錦麗在全國民調要領先至少5個百分點才可能確保勝利。

川普 賀錦麗 辯論會

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編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：美中舉行近2年來首次戰區指揮官級視訊通話，首要目標就是針對南海等衝突熱點進行風險管控，而兩軍接觸也不乏政治考量。 看點2：高齡87歲的天主教教宗方濟各的12天亞洲行，是其就任11年以來時間最長及旅途最遠的海外訪問，在健康狀況不佳的情況下為何仍堅持訪問亞太4國？ 看點3：美國總統候選人賀錦麗在與川普辯論後贏得好評，支持率更擴大至5個百分點，但歷史前例顯示現在仍無法掉以輕心。

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