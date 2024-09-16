台灣拚氫能經濟 地緣政治挑戰大

台灣目前的氫能發展還處於早期階段，隨著氫能技術愈來愈成熟，工研院預估，2050年台灣氫氣需求將達到406萬噸。

全球都在發展氫能，台灣也不落人後，只不過，台灣地狹人稠，天然資源稀少，在氫能發展路上，亦應考慮環境與地緣政治挑戰。

根據工研院氫應用小組規畫，2050年時，台灣使用的氫氣之中，有40%屬於自產，60%屬於進口。

自產綠氫 卡在技術與電價

台灣發展自產氫氣有兩個變數，工業院綠能所副所長萬皓鵬指出，一個是技術發展的挑戰，第二個則是產氫的「綠電」供應。

綠氫生產原理來自「水電解技術」，但是此技術的電解效率、電解設備成本，目前還在加速發展，尤其現在電解系統主要透過貴重金屬觸媒，但未來朝向採用非貴重金屬觸媒，可大幅降低成本，但相關系統仍在研發。

第二個變數則來自「綠電供應」，綠氫採用的是綠電，但目前再生能源一度電約2至6元，若用這樣高成本的綠電產氫，成本就會很高。因此，台灣發展自產綠氫，應朝再生能源電網調節餘電產氫，高值化氫應用，及長時儲能需求等方向規畫。

為何有些國家可生產便宜綠氫，例如美國、澳洲、巴西、智利、加拿大，目前都宣稱要成為產氫大國，主因是他們有豐沛天然資源，無論是太陽光電、風力或水力發電，除能滿足國內電力需求，也能以低成本綠電生產綠氫，並出口給其他國家。

然而，專家也表示，台灣因為資源有限，若不能持續提升自產能力，未來絕大部分的綠氫也仍得採取進口方式，然而，地緣政治議題仍將影響世界，恐也對台灣進口綠氫時的價格成本、交通運輸帶來影響。

力拚減碳 聚焦三大領域

正因為台灣發展氫能受限大，政府已定調，台灣氫能發展以「減碳」為主，產業發展為輔，氫能技術應用有望聚焦在工業減碳、發電、交通運輸等三大領域。

隨著氫能技術愈趨成熟，工研院也預估，2050年時，台灣氫氣需求將達406萬噸，台灣自產的藍、綠氫可望來到171萬噸，進口氫或氫載體則約在235萬噸之譜。

發電機組 導入混氫、混氨

發電應用方面，氫能有兩個層面的發展，一是定置型燃料電池，另一則是在大型發電機組中導入混氫技術。

定置型燃料電池主要應用在偏遠地區及防災備援電力，近年來，也有電子業者建置燃料電池系統作為廠區基載電力，以確保電力穩定性，並達到低碳電力目標。

大型發電機組導入混氫、混氨技術，則以台電公司為主。近幾年，台電開始積極與德國、日本、台灣中研院等國內外單位合作，進行氫能發電示範驗證。2023年完成5%混氫測試，預計2028年開始混氨測試，並與中研院合作以去碳燃氫進行發電測試，希望藉由這些新技術，降低發電時所產生的二氧化碳排放量。

工業製程 灰氫換成藍、綠氫

鋼鐵業、化肥業、部分電子業都是碳排大戶，如何積極減排也成企業關注重點。

對於鋼鐵業來說，由於煉鋼過程中所產生的二氧化碳相當多，鋼鐵業中，已有企業積極發展氫能冶鐵製程；而對於電子業來說，分製程會採用到氫氣，但大多仍是灰氫，假若企業能將灰氫替換成藍氫或者綠氫，企業就有機會藉此達成減碳目標。

推氫能車 估年底設加氫站

交通部去年對外提出「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，過去在推動電動公車過程中，鋰電池有續航力、載重等問題，而從現有技術來看，氫能動力確實更強、更有力，若未來國道客運、貨櫃車都走向無碳化，氫能會是一個選擇。中油也將配合政府政策，預計2024年底在高雄完成台灣第一座加氫站，支應交通運具需求。