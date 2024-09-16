普設加氫站 卡在硬體與民意

聯合報／ 記者林海／專題報導

淨零減碳大趨勢下，環保的新能源成為各國研究的重點，其中光電、風電的發展已略有基礎，而氫能則被認為是下一個須著重開發的重點，經濟部長郭智輝表示要全力發展氫能，讓台灣擁有自己的能源且「可控」，但氫能的應用在實務上，仍有很大的努力空間。

近幾年來，氫能議題屢受注目，先進國家也大量投入氫能研發，而目前在應用上，最廣為人知的就是氫能車，包括美國、日本、韓國等，都已經初具雛形，而在台灣，氫能車至今都仍無法上路，只是即使是美、日、韓等國，都面臨加氫站、儲氫槽等基礎設施不足的問題。

而在台灣，要進入氫能時代，廣設加氫站勢在必行，但雖然經濟部能源署已公告修法，首座加氫站則要到年底才可能真正落地。其中很難迴避的，就是居民反對的問題，中油原規畫設在高雄前鎮區，就是因民代、地方反彈而中止。

聯華林德氣體綜合產業事業群副總經理沈欣儒表示，加氫站面臨的問題與加油站相同，過去要設置加油站，周遭居民一定會認為有安全問題而反對，現在要設置加氫站，民眾同樣也會因為了解不夠深入而出現反對聲浪，這就必須要多加溝通，才能慢慢消弭民眾的不安感。

事實上，油罐車、天然氣運輸車目前在路上跑，已經是稀鬆平常的事，沈欣儒認為，氫氣槽車運輸也已相當成熟且普遍，還未聽過氫氣槽車運送期間，因槽車本體出現狀況而發生意外。

此外，而就算能設立加氫站，包括儲存槽、管線等硬體設備都需要重新建構，也需要花費不少。沈欣儒坦言，加氫站的建置成本，目前單座大約在1億元左右，而且要虧至少5年，若要大規模的設置，勢必需要補助政策，才會有更多業者願意投入這個產業。

有汽車業者表示，與電動車不同，氫能車的能源補充速度與燃油車加油差不了多少，會讓民眾更有意願，同時，更需加氫站要能夠「遍地開花」，才能讓車主有購買氫能車誘因，降低里程焦慮。而氫能價格雖相對較高，但初期若是能得到政府補助，等到技術更進步、應用更廣泛，形成經濟規模後，自然就會是成熟產業。

中光電 加油站 經濟部

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