美選觀測／副手皆出身中西部 誰能助賀錦麗、川普奪下搖擺州？

美選倒數2個月，除總統候選人賀錦麗、川普，兩位同樣來自中西部的副手華茲和范斯也極受矚目。在華茲出線後，范斯的中西部優勢明顯被稀釋，加上過往厭女言論被挖出，兩人的選民好感度差距拉大至7個百分點。來自農業州、鄰家阿伯感強的華茲，與靠鐵鏽帶工人階級、「美國夢」人設引共鳴的范斯，代表中西部的兩種典型樣貌，哪種形象較具吸引力，將是爭取威斯康辛、密西根、賓州3個搖擺州選票的關鍵。

民意分析機構YouGov與經濟學人5日公布的最新民調顯示，約42%美國成年人對華茲有好感，超過范斯的35%，且有49%民眾對范斯持負面評價，高於華茲的39%。不過兩人仍面臨全國知名度不足挑戰，預計10月1日登場的副總統辯論將是兩人提升知名度、爭取選民支持的重要機會。

而據RealClearPolitics統計各家民調，賀錦麗、川普兩人在搖擺州選情拉鋸，其中威斯康辛、密西根、賓州3個搖擺州選舉人票數共44票，賀錦麗目前在威斯康辛州、密西根州領先，賓州民調則不分上下，變數仍大。依目前情勢，這3州對賀錦麗而言更為重要，影響民主黨能否達到270票勝選門檻。

賀錦麗獲女性、非白人、年輕選民青睞 川普在男性、白人、年長選民占優勢 製表／蔡佩蓉

長期研究中西部的南達科他大學歷史及政治學教授勞克（Jon K. Lauck）接受Politico採訪時分析，這3州過去長期是民主黨「藍牆」，2016年被川普拿下後，該地區才又重新獲得民主黨政治關注，但現任總統拜登主要發跡於東岸德拉瓦州、賀錦麗則來自西岸加州，「民主黨需要找一個能體現內陸州文化、迎合中西部需求的人」，華茲扮演了這樣的角色。

勞克表示，中西部民眾較務實，不能用「川普當選，民主將亡」這套災難感論述來溝通，需要更具體的政策，華茲競選策略不鼓吹為民主而戰，而是更聚焦關注房價等經濟議題，是華茲聰明之處。此外，各界分析也都認為，華茲的背景對民主黨爭取喬治亞州、北卡羅來納州等地農業選民有助益。

共和黨則是利用范斯的藍領背景，及實現美國夢的故事來吸引選票。范斯成長於有藥癮、貧窮等問題的複雜家庭，卻能擺脫工人階級，參與海軍陸戰隊、甚至當上參議員，勞克指出，范斯展現了中西部文化的努力工作、奮鬥的古老價值。

范斯出席中西部競選活動時也不斷強化自身人設，例如8月底到密西根州造勢時，便主打中產階級和美國夢牌，抨擊賀錦麗讓中國電動車電池商國軒高科在當地設廠，搶走當地工作機會，並批評民主黨造成通膨、高房價。民主黨陣營也緊盯鐵鏽帶，華茲接連前往中西部搶票，誰能贏得民眾歡心仍待觀察。