美選觀測／賀錦麗、川普首度辯論交鋒 3大攻防焦點搶先看

美國總統大選辯論預計台灣時間11日上午9時登場，將是川普和賀錦麗兩人首次正面交鋒，目前賀錦麗民調暫時領先川普，但仍有許多隱性選民未表態。賀錦麗預期主打「女性、年輕、少數族裔」，對上主打「男性、藍領、白人」的川普，雙方都需精心打造人設，放大對方劣勢。

對曾任檢察官的賀錦麗而言，面對身上有多件官司的川普，最有利攻擊便是藉辯論形塑出「檢察官對決罪犯」氣氛，攻擊川普當選會戕害民主，激起中間選民反感。

2024美國總統大選 激戰7大搖擺州最新民調 製表／洪欣慈、蔡佩蓉

對川普來說，他曾批評賀錦麗是「激進左派瘋子」，因賀錦麗出生於以嬉皮、極左派風氣聞名的加州柏克萊，紐約時報曾指出，賀錦麗自傳刪除柏克萊，就是怕嚇走中間選民。這也將是票源多為藍領的川普最大攻擊著力處，移民和經濟料成辯論焦點。

賀錦麗、川普關鍵政策比較 製表／許珮絨、洪欣慈

賀錦麗在全國支持率略勝川普3.1個百分點，不過仍有潛在風險。2016年川普在全國民調落後希拉蕊3到5個百分點，卻拿下最終勝利，反映美國民調可能「測不準」，關鍵是川普支持者多半不愛表態，尤其是目前搖擺州情況，兩人在喬治亞、內華達及賓州民調幾乎不相上下，且據CNN4日公布的民調，有15%的搖擺州選民尚未確定投給誰，他們的意向可能受到此次辯論結果的影響，賀錦麗須謹慎以待。

攻防焦點一：邊境移民

當初總統拜登委派賀錦麗處理美墨邊境非法移民問題，主要是協助中美洲國家改善犯罪、失業等經濟安全困境，降低偷渡誘因；但近年來無證進入美國的人數卻屢創新高，川普猛攻拜登政府邊界管控鬆散，更諷刺賀錦麗是「邊境沙皇」，應為移民氾濫負責。

大量移民湧入不僅造成多地治安惡化，更恐扭曲就業市場；部分經濟學家警告，由於非法移民通常願意接受低薪工作，在薪資和工作條件遭擠壓下，美國少數族裔工人和沒有高中學歷的人將首當其衝。

民主黨執政相對注重人權，曾多次宣布大赦，讓無證移民獲得合法身份，包括歐巴馬政府2012年推動的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」；拜登今年6月也宣布，在美居住超過10年、沒有犯罪紀錄的無證配偶，將可申請永久居留甚至成為公民。賀錦麗若當選，很有可能延續前朝路線，這也將成為共和黨的主攻戰場。

攻防焦點二：經濟痛點

川普陣營對賀錦麗的第二個攻擊點會集中在經濟。賀錦麗目前在經濟議題的信任度落後川普，且缺乏完整、有利的經濟政策論述，其中通膨是目前美國最嚴重的問題，對任期僅剩幾個月的拜登來說，要扭轉當前經濟形勢極為困難，尤其民眾在過去一兩年都處在高通膨壓力下，對經濟的印象已經定型，現在就看賀錦麗能否端出更具吸引力的政策牛肉。

「中產階級強，美國才會強。」賀錦麗承諾上任後將落實機會經濟來復興美國中產階級，包括嚴打哄抬物價、擴大育兒減稅、降低居住成本、小型企業租稅減免擴增等，但這些政策能否贏得選民青睞仍是未知數，如何在經濟議題上拉開與川普的差距，是賀錦麗目前的一大挑戰。

攻防焦點三：人設對比

面對川普攻勢，賀錦麗可能會著重在自身人設優勢，以檢察官對決重刑犯的形象，說服選民川普是「美國民主威脅」；而她身為法律人的犀利言談風格會不會激怒川普，則是川普陣營最擔心的事。

川普若能按照幕僚設計的策略，針對政策進行有效攻擊，就能凸顯賀錦麗論述單薄的弱點；但若川普再次脫稿演出，甚至人身攻擊，反而可能為賀錦麗加分，而這也是賀陣營要求辯論全程開麥克風的原因，目的是讓觀眾看到一個未經過濾的川普。

穆斯林可能成為選情變數

前總統歐巴馬開啟了民主黨執政的黃金8年，現在絕大多數民主黨人都希望複製2008年的經驗。對民主黨來說，少數族裔、婦女、年輕選票的「彩虹聯盟」是贏得選戰的關鍵，但賀錦麗鞏固基本盤還不夠，她必須突破同溫層，爭取更多面向的選民支持，尤其是中西部地區。

目前各大機構民調都顯示，賀錦麗和川普在關鍵搖擺州戰成五五波，但以選舉人票來看川普仍佔優勢。賀錦麗若能保住中西部三大州——密西根、威斯康辛及賓州，就能跨過270張選舉人票的當選門檻，但只要其中一州失守，就很有可能翻盤。

其中密西根又被視為輸贏關鍵。位於鐵鏽帶的密西根是美國阿拉伯裔和穆斯林人口比例最高的州之一，2016年希拉蕊在這裡以1.1萬票之差敗給川普，2020年拜登則以約15萬票扳回一城，現在賀錦麗輸不起密西根。阿拉伯和中東裔的民主黨選民表示，拜登處理加薩戰爭的方式讓他們與民主黨漸行漸遠，賀錦麗得重新贏得他們的支持。