聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

美中台關係／拜登任期進入倒數 防止美中關係失控為首要之務

白宮國安顧問蘇利文應大陸外長王毅邀請首次訪中，蘇利文此行顯示中國大陸仍是拜登政府的優先事項，在拜登政府剩下的幾個月內避免任何危機非常重要。而北京邀請拜登政府官員來訪的另一層意義，可能也希望藉此了解民主黨候選人賀錦麗的底，包括其若當選是否可能延續拜登政府的對外政策。中國大陸現在很積極在打探美國下一任總統可能的政策走向，金融時報揭露北京官員嘗試與川普陣營建立溝通管道卻碰壁，即便是與川普長女伊凡卡和女婿庫許納有交情的中國前駐美大使崔天凱都沒能成功搭上線，主要原因在於川普認為競選期間與外國官員往來沒有太多好處，一不小心就會重演2016年通俄門爭議。

亞太局勢／中共軍機闖日本領空 反制之外還有警告意味

群島領空範圍停留2分鐘，主要是針對日本驅逐艦「涼月號」7月4日進入中國大陸領海的報復性回應，而涼月號闖浙江海域則是針對中國大陸與俄羅斯聯合演習的回應。升高軍事壓力除了中方聲稱的反制目的外，其實還有幾分警告意味，尤其是日本防衛預算年年創新高，2024年度以7.7兆日圓（約台幣1.7兆元）改寫紀錄，2025年度甚至可能突破8兆日圓，都引發北京高度關切。

國際焦點／烏克蘭展示勝利計畫 在俄奮力一搏盼西方增援

烏克蘭抽調烏東前線精銳部隊攻打庫斯克州，未能吸引俄軍轉移對烏東的猛攻，反而造成東線兵力單薄，讓當地俄軍得以快速推進，基輔犧牲烏東前線防禦能換來多少成果還有待觀察。至於烏克蘭會不會開新戰線，攻打與之接壤的白俄羅斯或目前防禦力量薄弱的克里米亞，逼俄軍分兵以解除烏東壓力，各界正密切關注，不過如果這樣做，烏克蘭也會付出相當的代價。