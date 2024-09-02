太空戰白熱化／月球南極競逐 NASA怕追不上「嫦娥」

中國大陸無人探月器「嫦娥6號」6月25日在內蒙古著陸，中國成為首個取回月球背面岩石樣本的國家。美國太空總署（NASA）署長尼爾森雖恭喜中國第4次登月順利，卻不忘稱美國2026年載人登月任務正如期推進。

美中近年月球競逐白熱化，兩國都劍指月球南極的水冰資源。中國擬在2035年建立月球基地，美國則憂心中國搶先劃地為王，恐讓月球南極形同太空版南海。

中國首次登月成功是2013年嫦娥3號著陸在月球正面（面對地球的一面），2019年嫦娥4號則是全球首個踏上月球背面的太空載具。2020年，嫦娥5號登陸月球正面並帶回月壤樣本，中國躋身美國、蘇聯以外第3個達成從月球採樣的國家。

反觀唯一實現過載人登月的美國，登月一度中斷幾十年，直到今年稍早兩家美國民間業者嘗試無人登月。但一個放棄，另一個登月器「奧德修斯號」著陸後傾倒。據華爾街日報報導，與嫦娥6號合作的義大利學者戴爾阿涅洛說，近幾年美中登月分數是0.5比4，中國領先。

中國科學院院士葉培建曾在2017年，將月球、火星比喻為中國聲索的主權爭議島嶼釣魚台、黃岩島，凸顯美中月球競逐的概念。中國未來的嫦娥7號、8號任務放眼月球南極，探索該地資源。北京也希望在2030年底前達成載人登月，最終計畫在月球南極建立國際基地。

但美國同樣打算在月球南極設立據點。華盛頓郵報報導，該地隕石坑裡的水冰是維持生命的要素，其構成元素氧、氫也可用來製成火箭燃料，可望作為更深入探索太陽系的踏板。美國「阿提米絲3號」任務計畫在2026年下半，繼1972年阿波羅任務後，再度送太空人登月。

尼爾森4月曾在美國國會聽證會說，他擔心中國一旦搶先，就會將月球南極視為自家領土，他並指出，中國對南海等地的主權聲索舉措可為重要借鏡，畢竟月球南極可能只有幾個地方蘊藏人類駐紮所需的資源組合。

中國外交部曾批評尼爾森當時發言不負責任，反指危害太空和平的是美國而非中國。不過香港南華早報6月報導，由中國國家航天局探月與航天工程中心副主任裴照宇為主筆、4月發表的一份月球策略計畫指出，預計在未來20到30年，中國打造月球基地的計畫和美國阿提米絲任務，將在月球南極就科技和行動效率產生競爭。

裴照宇和其同僚並指出，月球資源的運用會成為競逐焦點，且美國等國並不在這方面有顯著優勢。

美中也各自和其他國家串連。已有約40國加入美國主導的阿提米絲協議陣營，包括加拿大、新加坡等國。中國的國際月球科研站計畫也集結10多國，包括俄羅斯、泰國和尼加拉瓜等。美國外交政策協會高級研究員加勒森說，中國近期的太空成就，很適合吸引想在太空探索行動插一腳的開發中國家。

美國聯邦眾議院科學、太空和技術委員會主席魯卡斯就曾指，中共正積極招攬國際夥伴打造月球研究站並已明言其載人登月目標。美國智庫密契爾航太研究所1月發布政策白皮書，呼籲美國致力確保「月軌內空間」（地球、月球間），否則可能讓美方太空領導地位易主。

美中兩陣營都受制於1967年聯合國外太空條約，該條約規定月球在內的太空環境使用和探索，必須為了所有國家福祉和利益，不過歐洲版politico報導，中國大部分太空計畫是共軍支系一環，可能讓條約遵守複雜化。

但太空中的大國角力可能還將持續演變。尼爾森示警俄羅斯可能意圖把核武送上軌道，對美中都將成威脅。