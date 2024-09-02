太空戰白熱化／反制中俄 美打造預警衛星

太空正被強權視為發生第一擊的未來戰場，除造成太空軍事化持續加深，軍民兩用科技也將成為競爭焦點。

隨著中國大陸與俄國積極研發、測試太空科技，美國太空軍也開始思索下一代衛星應具備哪些能力，以偵測先進高速武器威脅。然而，隨著強權積極布局太空，正加速太空軍備競賽的腳步。

國防新聞與南華早報等外媒報導，2022年1月，一顆小行星朝地球直衝而來。當天文學家發現這顆行星距離地球約200萬公里，觀測其確切位置成為重大挑戰。然而，中國部署於近地軌道的吉林一號衛星網不但能捕捉影像，還將定位誤差縮減至33公里。透過吉林一號，確定該行星不會撞擊到地球。

吉林一號由逾100枚衛星組成，是目前運作中最大的地球觀測網路，能快速拍攝地球上任何位置的高解析度影像，甚至曾追蹤、拍攝美國飛行中的F-22戰機與自發射架發射的火箭。

過去20年，歐洲太空總署研究利用衛星觀察小行星，美國NASA也進行類似研究，但與中國相比相形見絀。這次任務也驗證了中國的太空與地面協同能力。研究團隊表示，接下來將整合大型陸基雷達網路，進一步提高追蹤與瞄準的範圍與精確度。儘管美國軌道衛星數量已逾8000枚，是中國的12倍；但美國大部分衛星用於通訊而非情報收集。

中共每年發射百枚衛星

美國太空軍作戰部長薩茲曼警告，北京擁逾470枚情偵監衛星群，構成「擊殺網」。空軍快速反應能力辦公室主任哈米特說，中國每年發射100枚衛星，逾半是太空作戰衛星，美國在這場競賽恐落後。

不只北京，五角大廈與美國國家情報總監近日也在報告中警告，俄國已測試或部署可破壞美國太空設備的陸基高能雷射、反衛星飛彈或機動衛星系統。

俄國正研發太空核武器

另有報導指稱，俄國正研發可大範圍摧毀商用與軍用軌道衛星的太空核武器。知情官員認為，俄國在發動烏克蘭戰爭的前一小時，癱瘓與衛星通訊網相連的烏克蘭網際網路，在開戰的最初關鍵時刻破壞基輔指管能力，也打亂美方先進武器系統。

美國太空司令部近日也警告，俄國日前在地球低軌道部署包括COSMOS 2576在內的9顆衛星，能偵察與攻擊其他衛星。

美國太空軍負責監督太空感測的戴維斯表示，太空軍正思考如何確保太空載具在核威脅下仍能夠生存。太空軍現正進行一項強化飛彈追蹤能力的長期計畫，以因應來自中國與俄國的威脅。北京與莫斯科正研發能以5馬赫的高速飛行的極音速飛彈，同時也建造反衛星武器。

美國太空軍目前仍仰賴大型昂貴的衛星執行飛彈預警任務，新戰略逐漸演變為在低軌道部署大量小型衛星。

美國太空發展局已發射8枚低軌道飛彈追蹤衛星，太空系統司令部擬於2026年發射首枚中地球軌道衛星。太空軍短期內正與洛克希德馬丁等公司合作打造5枚抗輻射的下一代持續紅外線衛星用於偵測極音速武器，以取代現有的紅外線系統。

太空正被強權視為發生第一擊的未來戰場，除造成太空軍事化持續加深，軍民兩用科技也將成為競爭焦點。