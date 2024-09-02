太空戰白熱化／低軌衛星商機上看33兆 台灣搶布局

衛星產業存在已久，不過，隨著SpaceX 2018年首度將小型實驗通訊衛星送入軌道，也正式開啟低軌衛星新時代。外資摩根士丹利預估，2040年時，全球衛星市場規模上看1兆530億美元（約台幣33.5兆元），太空產業鏈將蓬勃發展。

人造衛星並不是近代產物，早在1957年，蘇聯就已經發射第一顆人造衛星進入太空，再隔一年，美國的人造衛星才進入太空。過去50年來，全球許多國家都在積極發展衛星產業，因為衛星不僅可以進行太空探索、科學研究，甚至也可以提供天氣預報、影像傳輸服務。

只不過，要成功發射一顆人造衛星進入太空，並不是一件容易的事情。光是一顆衛星的造價就相當高昂，這還不包含要運送衛星上太空的火箭，雖然很多國家都擁有自己的衛星，卻沒有發射火箭能力，截至目前為止，能夠自行發射衛星的國家，也僅有俄羅斯、美國、法國、日本、中國大陸、英國、印度、以色列、伊朗、北韓、南韓等國。

2018年前多高、中軌衛星

2018年以前，太空中的衛星，大多屬於高、中軌衛星，這些衛星距離的地球較遠。以高軌衛星來說，距離地表約3萬6000公里，通常是在赤道之上繞行地球，因此，又稱同步軌道衛星，一般來說，同步軌道衛星使用壽命約為15年；而低軌衛星距離地球距離較近，但因為受到的空氣阻力也大，大約4-5年就會掉落，壽命較短。然而，已經有了高、中軌衛星，為什麼還需要低軌衛星呢？

低軌衛星傳輸量大、時延減

工研院產科國際所分析師呂珮如指出，低軌衛星目前的應用領域涵蓋氣候觀測、遙感探測以及通訊應用，尤其，低軌衛星因為距離地球近，通訊傳輸量大，傳輸時延也可以降低到30-50毫秒，這讓低軌衛星通訊傳輸服務廣受用戶青睞；而高軌衛星因為距離地球較遠，傳輸時延約在數百毫秒之譜，且傳輸容量低，無法傳遞太多訊息，這是高軌衛星的缺點。不過，高軌衛星能覆蓋的地表面積較廣，這則是高軌衛星的優點。

衛星產業中，主營高軌衛星的Echostar、Eutelsat、Inmarsat，是市場裡的既有業者，隨著低軌衛星蓬勃發展而誕生的新業者則包含Starlink、OneWeb、Telesat以及Amazon。

兩類業者擁有不同的競爭優勢，低軌衛星因為傳輸量大，不斷拓展通訊應用，商機龐大；不過，高軌衛星業者也不讓低軌衛星業者專美於前，近來積極拓展低軌領域，希望透過整併，讓自己手中所擁有的衛星軌道更多元，擁有更完整的網路韌性，也因此，現在有愈來愈多衛星業者邁向多軌整合。

衛星產業大概分為三個次產業，一個是衛星製造，一個是火箭，另一個是地面接收設備。

這三個次產業中，呂珮如表示，衛星地面接受站是台灣業者較有機會進入的市場，包含微波元件、射頻元件、PCB、電源供應系統、連接器等產品，都已有台灣業者打入相關供應鏈；在衛星本體、火箭方面，台灣則有金屬構件、射頻模組、微波元件業者積極布局。

台灣技術 獲國際業者青睞

全球都重視低軌衛星發展，根據美國衛星產業協會（SIA）統計，光是2023年，全球衛星市場產值就已經達到2853億美元，摩根士丹利更預估，2040年時，衛星市場規模上看1兆530億美元。台灣因為擁有相應技術，也獲得國際業者青睞，早早就打入相關供應鏈，市場普遍預估，太空科技逐漸成熟，產業發展將會愈來愈蓬勃，相關產業都有望受惠成長。