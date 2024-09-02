太空戰白熱化／太空衛星 點燃中俄歐美新戰場

中俄、歐美兩大陣營在新太空競賽中對抗態勢明顯，中俄想要透過反衛星武器、增加衛星數量來反制歐美。面對中俄進逼，歐美也需要再反制，「是一場矛與盾的競爭」。

美國全球定位系統（GPS）主導定位服務多年，但今年上半，軍事、民生訊號遭到干擾情況都加劇，引發衛星升級速度過慢、技術落後等疑慮。相較之下，中國大陸、俄羅斯等國衛星技術、反衛星武器來勢洶洶，讓冷戰以來在太空領域居優勢地位的西方國家高度警惕。主宰人類通訊、導航、金融交易、天氣預報、軍事等需求的衛星，已然成為中俄、歐美兩大陣營的新太空戰場。

美GPS遭干擾 衝擊俄烏戰場、航班

華盛頓郵報今年5月揭露，許多仰賴GPS導航的西方現代武器，在俄烏戰場上因無法抵禦俄羅斯干擾技術，命中率大幅下降。例如M982神劍（Excalibur）155公厘導引砲彈，去年年初命中率超過50%，但在接下來幾個月內降至不到10%，在美國停止交付前，烏軍已棄用這些砲彈。

GPS訊號干擾不只影響軍事，航空諮詢機構OPSGROUP指出，今年第2季平均每天有900個航班遇到GPS訊號被操縱、竄改的欺騙風險，是第一季的4.5倍，造成機組人員工作量增加，更影響飛安。

其中，伊拉克北部、埃及、以色列、俄羅斯等地區，都是遭受干擾的熱點，凸顯GPS衛星急需強化抗干擾能力。

中、俄、美國 紛紛開發反衛星武器

反衛星武器也帶來威脅。俄羅斯、中國大陸、美國等國現都積極開發太空反制（counterspace）科技，除具攻擊殺傷力的反衛星飛彈，中國大陸研發的「實踐17號」衛星也讓美國憂心，該衛星裝備機械臂，能在太空軌道上抓取另一枚衛星，或將其推到軌道之外、使其墜落，被視為新型反衛星武器。

今年初美國官員示警，指俄羅斯正在研發太空新型核武，可摧毀美國和盟友的通訊、偵察等衛星，俄羅斯總統普亭則駁斥美方說法。

陸北斗系統 挑戰GPS主導地位

GPS的「黃金標準」地位，還須面對來自其他衛星導航系統的挑戰。全球目前除GPS，尚有俄羅斯格洛納斯系統、中國大陸北斗衛星導航系統以及歐盟的伽利略定位系統等供應商，其中北斗系統拓展快速，截至去年底，在軌衛星數量近50顆，超過GPS網站公布的31顆，應用版圖已拓展至「一帶一路」國家。中國航天科技集團今年7月公布數據，北斗日均使用次數已經超過6000億次。

面對大陸北斗系統緊追，美國前國務次卿、科技投資公司In-Q-Tel執行副總裁修爾（Sarah Sewall）直言，「GPS的主導地位已受到侵蝕。」

國防院中共政軍與作戰概念研究所政策分析員周若敏表示，北斗系統和GPS最大差異，在於北斗有雙向傳輸能力，不只發送訊號，也可接收終端載具傳遞出來的訊號。對一帶一路國家而言，雖知道雙向傳輸背後可能有數位監控疑慮，但為追求國家發展，取捨之下還是會接受中國大陸挹注資源；而中國大陸傾國家之力、結合外交政策推動北斗系統，主要為深化自身影響力、利用定位系統加強這些國家的依賴性。

新GPS衛星抗干擾 更換進度落後

目前GPS正在進行衛星現代化改造計畫，要陸續發射訊號更可靠、精準的GPS III，抗干擾能力將提升8倍；美軍也同步與航太製造商洛克希德馬丁公司展開GPS IIIF（GPS III Follow On）計劃，GPS IIIF將具有區域軍事保護的能力，可在戰區提供高達60倍的抗干擾能力。

不過GPS III發射速度卻不如預期，洛克希德馬丁公司交付的10顆衛星目前僅發射6顆，尚有4顆未升空，比原定目標落後；為提升GPS III運用效率的下一代操作控制系統（OCX）進度也延遲，引發各界擔憂GPS正在這場衛星戰中失去優勢。

「一場矛與盾的競爭」 太空競賽成形

國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔表示，中俄、歐美兩大陣營在新太空競賽中對抗態勢明顯，中俄想要透過反衛星武器、增加衛星數量來反制歐美，例如中國大陸當初開發北斗系統，就是為在軍事上不受限美方的GPS。面對中俄進逼，歐美也需要再反制，例如GPS除強化抗干擾能力，還須增加備援機制，「是一場矛與盾的競爭」。

應對太空戰 美軍攜手民間研發

不過許智翔指出，反衛星武器雖具威脅性，但高昂的成本是其限制，當面對數量龐大、造價較低的小型衛星時，不見得符合效益。例如SpaceX的星鏈，便是以量大、體積小的低軌衛星來提供通訊服務；美軍開始和民間合作，透過小型衛星補強GPS訊號較弱的地形與死角。跟官方相比，民間企業有獲利壓力，可加快研發、迭代速度，公私部門協作成為西方應對太空戰的新戰略。